Havlíčková o poruše příjmu potravy: Nechci mít masku, že je to za mnou

Váš trenér Aleš Lejsek říká, že už se při své cestě zpět cítíte na osmičce. Je to tak?

„Záleží, jestli v rámci sezony, životní a kariérní formy. Cítím, že od té doby, co jsem se vrátila, jsem na tom asi nejlíp. Možná je to zkreslené tím, že se víc soustředíme na trénink, abych se posouvala třeba i směrem k příští sezoně. Těžko říct, na jaké škále to je. Ale je tam obrovský prostor pro zlepšení. Už se to blíží tomu, že už se dá hezky závodit.“

Dělá vám to radost jako dřív?

„Mám pocit, jako bych dělala něco jiného. Člověk si to může užít. Zpětně je mi líto, o kolik zážitků jsem se připravila. Běžky jsou i silový sport, já to vnímám. Hraje roli váha, ale nikdo by neměl spadnout do toho, že hodnotu člověka udává to, kolik váží, jak rychle něco zaběhne, nebo kolik medailí má na krku. Hodnoty jsou úplně jinde.“

Věříte, že máte to nejhorší za sebou?

„Nechci mít masku, že jsem v pohodě, že je to za mnou. Je důležité o tom