Otázky před Švédskými hrami: velké comebacky, gólmani i liberecká rota

Česká reprezentace si bude na EHT ve Švédsku odpovídat na vícero otázek • FOTO: koláž iSport.cz Za tři měsíce propukne mistrovství světa v Praze a Ostravě, skromné odhady hovoří o tom, že českou nominaci utvoří z větší půlky borci z evropského kontinentu, ve finále může jít až o tři čtvrtiny. Je zřejmé, že během Švédských her se posune mínění realizačního štábu o podobě kádru pro květnový superpodnik. O co také půjde v Karlstadu z českého pohledu?

Případ Růžička: bude mít na vyšší level? Všichni by mu přáli, aby v podobném duchu, v jakém ozařuje extraligový led, rozsvítil i kluziště v Löfbergs Areně. Martin Růžička vyrostl v obrovského profíka, co je na sebe i na ostatní pes. A teď se ukáže, zda je schopný svůj fortel prodávat i v rychlejším kalupu, než je extraliga. K ruce bude mít Daniela Voženílka, což je pro něj jistá výhoda, bylo by však správné nechat je v jednom duelu i od sebe. Pokud 38letý bard odvede solidní práci, zůstane dál na radaru kouče Rulíka. Ohledně Prahy pak bude hodně záležet na vývoji v extraligovém play off. Čím kratší ocelářská cesta bude, o to větší šanci bude i ta Růžičkova. Radim Rulík „Počítám s ním na dva zápasy, s tím, že si dá mezi nimi pauzu. Nechci říkat, že to mám promyšlené tak, aby to měl komfortní, ale aby mohl na turnaji hrát na sto procent a ukázat, co v něm je.“ Martin Růžička sleduje své spoluhráče • Foto Pavel Mazáč / Sport

Předvede Kovář novou chuť? Roky se mořil s výsledkově a nezřídka i herně bídnými vystoupeními na velkých akcích. Jan Kovář se kolikrát mohl přetrhnout, přesto to na medaili nestačilo. S tu menším, tu větším zklamáním se vracel domů devětkrát. Předloni i loni si od velkých očekávání odpočal, vstup Kariho Jalonena na českou scénu jej prakticky minul. Vidíte na něm, že Rulíkův nástup jednoznačně vítá, trenéra zná od plzeňského dorostu. I tenhle detail může hrát nemalou roli v návratové sezoně renomovaného centra. Třiatřicetiletý útočník ví, že se mu nyní a v následujících měsících otevírá jedna z posledních šancí na velkou ránu. Půjde po ní po hlavě. Radim Rulík „Honzu jsme chtěli už v prosinci, ale tenkrát měl úraz ve spodní části těla. Možná uspěchal návrat, ale to je jeho rozhodnutí. Letos nedělá tolik bodů jako loni, ale pořád ho považuju za chytrého a konstruktivního centra.“ Jan Kovář na tréniku české reprezentace • Foto Pavel Mazáč / Sport

Potvrdí Zámorský blízkost šampionátu? Petr Zámorský je po kladenském Jiřím Ticháčkovi (nejede kvůli extraligovým dohrávkám Rytířů) druhým nejproduktivnějším bekem a daleko nejvytěžovanějším hráčem sezony. Plzeňský bek přesto může energii rozdávat. Švédské hry jsou pro něj druhým podnikem sezony, a pokud si reputaci vyloženě nepokazí, Praha by jej neměla minout. Má to vůči MS dobře rozehrané, s Plzní se do pozdějších kol play off příliš nepočítá, měl by tedy absolvovat delší přípravu před šampionátem. Velká zvědavost se ovšem váže i k Danielu Gazdovi. S 15 trefami nejschopnější defenzivní hráč extraligy musí dostat šanci na přesilovce, kde je v Kometě králem, ale povinnosti jej čekají i vzadu. A tam hráč s nepříliš výrazným bruslením potřebuje dokázat, že tempo stíhá. Petr Zámorský „Tři a půl sezony ve Švédsku bylo fajn, mám to tam rád. Můj agent tam žije, potkáme se. V Karlstadu je krásná, perfektní hala, vždycky se mi v ní dobře hrálo. Věřím, že to bude dobré.“ Zkušený plzeňský obránce Petr Zámorský oslavuje 200. bod v extralize • Foto ČTK / Kubeš Slavomír

Jak dopadne liberecká rota? Ať už extraligová sezona v podání Liberce dopadne jakkoli, jednou se na ni bude hodně a příjemně vzpomínat. Možná ne kvůli celkovému výsledku, ale rozhodně kvůli průrazu a progresu, jaký zaznamenali mladí Tygři. Ještě loni nenápadný Jakub Rychlovský (22) vyrazil už na druhý podnik EHT, po delší době se vrací Oscar Flynn (24), jehož potenciál nemá konce. A do Karlstadu odletěl i Adam Najman (23). Všichni tři mají nároďáku co dát. Pokud dostanou zajímavou roli a šance se nezaleknou, do bloků přítomných skautů se mohou zapsat tučným písmem. Jakub Rychlovský „První akce mi otevřela oči, hráči jsou o level výš než hráči v extralize. Všechno je rychlejší, na vše je méně času. Musím neustále na sobě pracovat, včetně malých detailů.“ Bílý Tygr Jakub Rychlovský (uprostřed) oslavuje gól • Foto ČTK / Petrášek Radek