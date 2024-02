Martina Navrátilová a její misska Lemigová: Nový plán adopce!

Na farmu na floridském venkově zřejmě brzo »přiletí čáp«. Legendární tenistka Martina Navrátilová (67) s manželkou Julií Lemigovou (51) opět přehodnotily adopci dítěte.

Původní plány páru před rokem překazila dvojnásobná rakovina, která postihla vítězku 59 grandslamových titulů. Ale ta potvora už je (snad nadobro!) pryč a Navrátilová s Lemigovou by mohly brzy přivítat přírůstek do rodiny. Jak to, když dvě dospělé dcery Lemigové opouštějí hnízdo?

„Martina se uzdravila. Určitě jsme teď na vrcholu,“ pravila o myšlenkách na pomotka pro BravoTV. com Miss SSSR z roku 1990, která je momentálně hvězdou reality show Paničky z Miami. Modelka divákům nedávno ukázala zakoupený pozemek, kam utíká za zvířaty a čerstvými plodinami.