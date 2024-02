Ten poslední se uskutečnil v sobotu večer a čtrnácti násobná držitelka ceny Grammy se po něm okamžitě vydala na letiště, aby svým soukromým tryskáčem přeletěla do Los Angeles, ze kterého následně pokračovala na utkání v Las Vegas. Čas hrál nakonec Swiftové do karet a vítězství svého partnera si mohla vychutnat přímo na stadionu.

Zkrat hvězdy Kansasu

Miláček Swiftové Travis Kelce po nejcennější trofeji opravdu hodně toužil a měl nervy na pochodu, protože útoku Kansasu se zpočátku hrubě nedařilo. Téměř dvoumetrový obr ve druhé čtvrtině vystartoval po svém kouči Andy Reidovi poté, co ho neposlal na hřiště ve hře, která skončila následně skončila pro Chiefs ztrátou.

Na trenéra se obořil nejen verbálně, ale také do něj strčil. Pětašedesátiletý robustní trenér ztratil rovnováhu a Kelce ho musel chytit za levou ruku, aby nespadl. Po zápase se však oba zúčastnění této události smáli.

„Udržuje mě mladým,“ smál se po vítězném finále trenér Andy Reid s tím, že má pro Kelceho pochopení. „Ten kluk tu hru zkrátka miluje a miluje pomáhat svému týmu vyhrávat, nebylo to nic sobeckého," zastal se ho.

A co na něj rozzuřený hráč křičel? „Aha, vy jste to viděli? Nechám si to pro sebe, pokud mě mikrofony neprozradí. Prostě jsem mu říkal, jak moc ho mám rád,“ snažil se svůj přešlap zlehčit trojnásobný vítěz Super Bowlu. I on pěl na svého trenéra ódy. „Mám nejlepšího kouče, jakého tahle hra kdy viděla," vzkázal.