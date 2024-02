Tajemství obřího stromu: Dva góly a zápal plic!

Když Jarda ukazoval na sociálních sítích fanouškům svůj dům v Pittsburghu a jeho okolí, praštil ho do očí vzrostlý javor cukrový vedle garáže. „Tenhleten strom vyfoť Čužákovi! Tohle byl strom, kterej…“ řekl Jágr na videu, myšlenku už ale nedokončil. A tak Blesk poprosil »Čužáka«, tedy Lubomíra Ryse (79), aby čtenářům tajemství rozluštil.

Dávný Jaromírův manažer a blízký přítel nemusel ani dlouho pátrat v paměti a hned vyhrkl: „Dával mu energii!“ Čerpat sílu ze stromů prý Jágra naučil jistý ukrajinský profesor Ignatěnko, který s Jardou šest let pracoval.

„On uměl také rozehnávat mraky, což ukazoval v německé televizi, ale i nám osobně nad kladenským zimákem. Jednou tam byl velikánský kupovitý mrak a on ho během deseti minut rozpůlil a do dvaceti minut bylo po mraku. Fakt vám nelžu!“ přísahá »Čužák«.

Ale zpátky k onomu pittsburskému topolu. Rys dává k dobru ještě jednu úsměvnou historku. „Tehdy byl duben, hrálo se play off NHL, krásně svítilo sluníčko a Jarda řekl: Svlékneme se do trenek, dáme si pod zadek polštář a jdeme obejmout strom. Tak jsme se tam chytili a Jarda pak dal Washingtonu dva góly! Já ale nastydl a dostal jsem zápal plic… On tu energii snad vysál i ze mě!“ chechtá se »Čužák«.