Samochválou nešetří. Jágrův »šaman« Albert Ignatěnko o sobě tvrdí, že pomocí sugesce dokáže ze sportovců udělat rychlejší, pohotovější a zdatnější šampiony. Dokonce prý se synem dávali za »Džegra« góly přes obrazovku. Co všechno se o šarlatánovi, který před lety očaroval českou hokejovou legendu ví?

Dával za Jágra góly! …na dálku a přes televizi! „Jaromírovi jsem to garantoval. Ukázal jsem mu, jak čerpat energii, a dokud to dodržoval, tak se zlepšoval. Mým úkolem bylo, aby ovládl individuální statistiky v NHL, což se opravdu stalo,“ přivlastňuje si Ignatěnko podíl na Jardových trofejích, kdy se v zámoří stal nejužitečnějším hráčem soutěže a vyhrával také pořadí produktivity. Ale nejen to, na dálku také za českou hvězdu dával góly! „I můj syn se rozhodl, že Jágrovi pomůže. Když jsme se pak dívali v televizi na zápas Pittsburghu a Jágr se dostával do šance, syn udělal takový kung-fu pohyb a puk přes obrazovku poslal do sítě. Nebýt téhle energie, Jaromírova střela by byla určitě slabší a nejspíš by gólem neskončila,“ tvrdí Ukrajinec.

Mentální kouč Marian Jelínek: Ten člověk nás posunul Jako osobní trenér se Jágrovi staral o přípravu fyzickou, ale i tu psychickou. Marian Jelínek (60) byl proto za Ignatěnkův přínos rád. „Mě ten člověk posunul a myslím, že Jaromíra taky,“ říká mentální kouč a o Ignatěnkovi vypráví: „Vypadalo to, že určité věci s energií umí a ty nám předvedl. Šlo skoro až o cirkusácké výkony. Byl jsem ale u toho, když na dálku dokázal ohnout plamen svíčky! To uměl, ale nevím, jestli to nebyla nějaká faleš,“ přemítal Jelínek.

Jarda byl o nadpozemské síle přesvědčen: Mraky dokáže rozehnat každý Na vlastní oči viděl, jak samozvaný profesor Ignatěnko přijel ke kladenskému zimáku, 10 minut »působil« na nebe a velký kupovitý mrak nad stadionem byl najednou přepůlen. Jaromír Jágr se pak za tuhle schopnost bil i v televizi. Na přelomu tisíciletí proto v pořadu ČT Naostro tvrdil, že to dovede každý. „A nemyslím si, že je to takový problém. Vy byste to dokázal také, kdybyste se na to soustředil,“ říkal překvapenému moderátorovi. Stačí prý jen chtít. „Musel byste se tomu věnovat a trošičku trénovat!“ byl přesvědčený Jágr.

Straka s »Růčou« se mu smáli: Ať neshodíš letadlo... Rozhánění mraků, to je Ignatěnkova specialita. Pokusil se o to i při setkání Jágr Teamu v roce 2001. Hokejoví šampioni v čele s Martiny Strakou (51) a Ručinským (52) byli hodně skeptičtí. A pak se i smáli. To když Ignatěnkovo mocné soustředění s oblohou neudělalo vůbec nic. A když se poté pod mraky zjevilo aspoň malé práškovací letadlo, »Růča« se ušklíbl: „Hlavně aby nesundal toho čmeláka…“

Ignatěnkovy »zázraky«? Skeptici mají jasno: Je to ezoterický hochštapler! Akademik, profesor a doktor vesmírných věd. Těmito přívlastky se Ignatěnko chlubí. Český klub skeptiků Sysifos si ale na údajného profesora posvítil a tituloval ho spojením »ezoterický hochštapler«. „Jak je to opravdu se vzděláním Alberta Ignatěnka? Rozhodně jej nenajdete v seznamu členů jakékoli akreditované akademie, o akademiích věd nemluvě. Není také divu, že se pan akademik o ústavu, kde studoval, nikde nezmiňuje,“ psal už v roce 2002 Sysifos, který si dal tu práci a pokusil se ověřit všechny údajné diplomy, kterými se Ukrajinec chvástá. „Závěr je jasný, všechny tituly jsou vymyšlené. Ignatěnko je původně cirkusový iluzionista, který nemá ani maturitu. A je ukázkovým případem, jak s drzostí, neomaleností a stokrát opakovanou lží lze balamutit lidi,“ dodal spolek.

Motal se i okolo Gotta Ignatěnko začal se »zázraky« už v Sovětském svazu, proslavil se pak ale i v Británii, Rumunsku, Lotyšsku či na začátku tisíciletí také v Česku, kde vydal i několik svých knih. Na křtu jedné z nich byli herci Uršula Kluková (82) s Jiřím Krampolem (85). „Má v rukou takovou energii, že třeba pošle vlny na dvoumetrového statného chlapa, a on sebou sekne na žíněnku!“ hlásal Krampol. Ignatěnko se ale tehdy motal i okolo pěveckých hvězd Karla Gotta (80) s Helenou Vondráčkovou (76). »Léčil« pak českého prezidenta Václava Havla (†75) nebo jeho slovenského protějška Rudolfa Schustera (90).

