Nedvěd vyrazil na inspekci NHL. Pobavím se s Pastou... Co Kulich?

Za 116 dnů u nás propukne hokejové šílenství. Do Prahy a Ostravy se sjedou národní týmy k boji o pohár mistrů světa. Mimořádné představení by rádi předvedli i Češi. K tomu bude zapotřebí hokejovými dovednostmi náležitě vyfutrovaný kádr. Lídrům realizačního týmu právě začala oťukávaná s hráči NHL, generální manažer Petr Nedvěd vyrazil do Států na první obhlídku a pro iSport.cz o cestě pohovořil.

Dávno pryč jsou doby, kdy jste na inspekční cesty nemuseli létat. V podstatě stačilo sedět doma na gauči a vybírat si z tuzemských plejerů, kteří se neprocpali do Stanley Cupu. Přehrabovali jste je hráběmi. Nyní je Praha hodně svázaná s přáním – nikoli tajným – uvést do sestavy Davida Pastrňáka z Bostonu. Petr Nedvěd jej uvidí v akci proti snad uzdravenému Martinu Nečasovi.

O co jde teď především při vašem prvním kolečku po arénách NHL?

„Naplánováno mám zhruba šest až sedm zápasů po dobu necelých tří týdnů. V pátek jsem začal v Torontu na zápase s Islanders, v neděli jsem se chystal do Columbusu a pak je tam menší mezera, kdy se budu aktuálně rozhodovat o dalších návštěvách zápasů. Samozřejmě nemůžu vynechat Boston, na jeho zápas s Carolinou se obzvlášť těším. A na to, až se potkám s našimi kluky.“

Jak to vidíte s brankáři? Kdy je chcete v souvislosti s mistrovstvím světa kontaktovat? Do play off se bude těžko prodírat Petr Mrázek s Chicagem či Lukáš Dostál s Anaheimem.

„Anaheim mám v plánu během druhé cesty v průběhu března, na kterou bych měl vyrazit společně s Radimem Rulíkem. Chystáme se na západní pobřeží, například do San Jose, kde máme nemalé zastoupení. Když zmiňujete Ducks i s Radkem Gudasem, pro naše záměry by asi měl být jasný, čili bez play off. Na západě máme i Karla Vejmelku v Arizoně, v příštích dnech se potkám s Vítkem Vaněčkem. Nicméně má cesta nespočívá v tom, že bych měl klukům prezentovat náš zájem. To máme mezi sebou dávno dané. Od léta při setkání v Berouně jsme s klukama jasně domluvení a i z jejich strany platí, že mají obrovský zájem. Praha je pro nás všechny malá olympiáda.“

Nicméně sám moc dobře víte, že během sezony se může stát spousta neočekávaných věcí.

„Jednoznačně. Také proto se s klukama začneme postupně bavit. A z logistických důvodů jsme si cestu na NHL rozdělili na dvě části. Na Východ a na Západ.“

Nejlepší hráče v poli má český hokej v top týmech. V Bostonu je David Pastrňák, ve Vancouveru Filip Hronek. Jakou si dáváte šanci, že stihnou Prahu? Kdyby vypadli ve druhém kole Stanley Cupu, šlo by to…

„Křišťálovou kouli nevlastníme, na druhou stranu, všichni máme v živé paměti loňské vypadnutí Bruins v prvním kole s Floridou po historicky dominantní sezoně. Nemyslím si, že by se letos mělo to samé opakovat. Ani u Vancouveru se nedomnívám, že by měl vyhořet. Nicméně do našich plánů může výrazně promluvit přestupová deadline osmého března. Vezměte si Dominika