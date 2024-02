Kanaďan za Česko? Šmíd je pro: Plejer, jakého nemáme. Dnešní mladí borci...

V Česku jej zná v podstatě jen pár fajnšmekrů, ale tohle by prostě byla škoda nezkusit... V NHL se totiž v současnosti pohybuje zajímavý obránce, který má vedle kanadského i české občanství. John Ludvig? „Jsem jednoznačně pro oslovit ho a jít do toho, dostat ho do dresu národního týmu,“ má jasno někdejší reprezentant Ladislav Šmíd. Ten zná dobře Ludvigova otce z působení v Liberci a věří, že by pro český tým by byl přínosem. „Pojďme si nalít čistého vína, zase tolik obránců v NHL nemáme,“ píše Šmíd ve svém komentáři pro deník Sport a web iSport.cz. A co říká třeba k Davidu Jiříčkovi?