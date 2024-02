Slavia zarmoutila nového majitele a vypadla se Spartou: Tykač šel z ráje pod deku!

V Edenu se pije na žal! Kouč Trpišovský dostal k narozeninám od majitele klubu Tykače butelku vínka Dom Pérignon 2013 za 6000 korun, ale od mančaftu porážku v 309. derby.

První díl dvojboje pražských »S« během pěti dnů je za námi. Pohárový předkrm nedělního hlavního chodu v lize servírovaného na Letné (18:00, O2 TV Sport) zbaštila v Edenu Sparta. Vyřadila Slavii z MOL Cupu ve čtvrtfinále (3:2 v prodloužení).

Byl to parádní mač a miliardář Pavel Tykač (59) se během něj na ochozu zmítal mezi euforií a smutkem. Den po definitivním nabytí akcií byl poprvé coby oficiálně potvrzený vlastník Slavie na mistráku svých zaměstnanců.

Se šálou své fotbalové lásky na krku se ve 39. minutě ocitl v ráji. Rozpálil své ruce potleskem, neboť Schranz zasunul balon přesně k tyči náhradního brankáře rudých Vorla. Když létající Mandous bravurně lapil trestňák letenského Birmančeviče, mohl jít Tykač spokojeně na sváču do VIP.

Obří obrat

„Kdyby neexistovala Sparta, byla by to nuda, a když vyhrajeme většinu derby, tak budu spokojený,“ prohlásil Pavel Tykač. Nuda to fakt nebyla, ale na premiérové vítězství v pranici »S« si musí počkat. Jeho hoši probendili dvougólový náskok, dvakrát neuhlídali Olatunjiho a shořeli v pekle prodloužení.

Vlček zahrál ve vápně nešikovně rukou, načež Karabec z desítky završil obří obrat! „Je to hrozné. Fantasticky rozehraný zápas jsme ztratili. To se nesmí stát, nesmíme dělat takové chyby,“ truchlil útočník poražených sešívaných Ivan Schranz (30).

Tykač strávil závěr hektického dramatu symbolicky pod dekou a někde v dálce se v tu chvíli zachechtal majitel Sparty a jeho sok v energetickém podnikání i v kopané Daniel Křetínský… „Na penaltu jsem si věřil. Zase jsme ukázali, že umíme zvládat zápasy, i když se nám v nich nedaří. Ukázali jsme vítěznou mentalitu,“ zářil do tmy nad Vršovicemi autor vítězné branky Sparty Adam Karabec (20).