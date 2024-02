Priske po obratu: Důkaz toho, kde momentálně jsme. Olatunji byl úžasný

Před týdnem slavili postup do osmifinále Evropské ligy přes Galatasaray, ve středu večer zvládli drama se Slavií. Ale byly to ohromné nervy. Sparťané otočili venkovní zápas z 0:2 na 3:2 a jsou v semifinále MOL Cupu. O první výhře trenéra Briana Priskeho v Edenu rozhodl v prodloužení Adam Karabec z penalty. „Jsme v dobrém stavu a máme skvělou mentalitu,“ pochvaloval si dánský kouč.

Vyhrál jste první derby v Edenu. Jste na hráče pyšný? Nebo co prožíváte?

„Určitě tohle je ten pocit. V první řadě jsem si tohle derby užil. Byly to dva týmy, které se snažily hrát fotbal a udělat to jeden druhému fotbalově těžší. Ale ve chvíli, kdy jste dole a prohráváte o dva góly, viděl jsem u hráčů, že jsou pořád klidní a soustředění, drželi pospolu.“

O čem to svědčí?

„O silné mentalitě, kterou máme už dlouhodobě. Tohle vítězství to jen vylepšuje. Vezmeme si z toho další pozitiva. Jednoznačně je to důkaz toho, kde se momentálně nacházíme po taktické, psychické i fyzické stránce.“

Victor Olatunji dal dva góly. Jde postupně nahoru?

„Byl velmi dobrý, úžasný. Předvedl skvělý výkon v mnoha aspektech. Dal dva góly, ale hlavně to měl velmi těžké proti třem obráncům Slavie. Každopádně udělal velký pokrok od minulého léta, kdy přišel z Liberce. Ale to je běžné, musel si zvyknout na nové prostředí. Teď prokazuje zlepšení, je to dobrý kluk a jsem za něj šťastný.“

Stejně jako proti Galatasarayi vám vyšla střídání. Máte širší a kvalitnější kádr než v minulé sezoně?

„Bez debat. Jsem vděčný za to, v jakém stavu tým je. Hráči se oproti minulé sezoně posunuli, v kádru je opravdu větší kvalita. Věděli jsme, že jestli chceme být konkurenceschopní v lize i v Evropě, potřebujeme hodně kvalitních hráčů. Může za to i lékařský tým, vždyť všichni hráči jsou k dispozici. V tuto chvíli bojuje se zraněním jen Pavlas (David Pavelka).

Odehráli jste sto dvacet minut. Rozhodne v neděli fyzická připravenost?

„Určitě to může být jeden z elementů, které mohou rozhodnout. Jsem šťastný za fyzickou kondici, kterou kluci mají. Už od prvního zápasu v Karviné jsme tým hodně rotovali. My víme, čeho jsou hráči schopní a co všechno zvládnou. Na nás to výrazný vliv mít nebude. Kluci jsou dobře trénovaní. Samozřejmě se budou ve čtvrtek a v pátek cítit unavení, ale na neděli se těšíme.“

Co čekat od ligového derby?

„Upřímně vůbec nevím, co se v neděli stane. Fakt nevím. Jestli vy víte odpověď, dejte mi vědět, abych tým připravil. Bude to úplně jiný zápas a pravděpodobně s jinými hráči. Je těžké říct, co můžeme čekat. Doufám ale, že to bude stejně dobré utkání. Pro nás dobře, že budeme hrát na Letné a přejeme si další výhru.“

Svědčí výhra o tom, že jste ve formě?

„Jsme v dobrém stavu a máme skvělou mentalitu. Jsme připravení. Kdo nebyl v nominaci, dojel na zápas do Edenu a podporoval tým. To svědčí o skvělém týmovém duchu.“