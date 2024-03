Oktagon láká fanoušky: Sen za 25 milionů!

Žádný vklad a milionová výhra? Sen každého fanouška bojového umění. Oktagon představil 2. ročník turnaje Tipsport Gamechanger, kde si nejlepší bojovník vydělá až 7,6 milionu Kč.

Ale pozor! Odměna čeká i na obyčejného smrtelníka, jenž by do klece nikdy nevkročil. Stačí se zapojit do tipovací soutěže už během dnešního turnaje Oktagonu v Ostravě. „Fanoušci budou na našich stránkách vtaženi do boje a mohou si odnést výhru snů,“ lákal Martin Filip ze sázkové kanceláře Tipsport. V banku je 25 milionů Kč a celkový vítěz mezi fanoušky shrábne až 2,5 »míče«.