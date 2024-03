Play off dál s brzdou z covidu: 12 týmů nemá obdoby. Vůle ke změně není

Hokejová Tipsport extraliga stále jede svoji covidovou obranu, do play off jde 12 týmů. Projít do vyřazovací fáze je pohoda, jakou najdete málokde na světě. • koláž iSport.cz

O víkendu skončí základní část jednoho z nejkvalitnějších extraligových ročníků v historii. Mocní typu Pardubic nebo Sparty utrácejí velké peníze za borce, kteří by za normální situace (bez války na Ukrajině) váleli v KHL. Těží z toho i zbytek ligy, drží hráče, které by obyčejně už neměl. Jen Česko stále jede svoji covidovou obranu, do play off jde 12 týmů. „To je podle mě nonsens,“ řekl bývalý šéf ligy Josef Řezníček. Projít do vyřazovací fáze je pohoda, jakou najdete málokde na světě.