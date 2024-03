Extraliga se bojí užšího play off. A co příště medaile za čtvrtfinále?

Kluby to taky dobře vědí a většinou si na systém zanadávají ve chvíli, kdy jsou v pozici pátého nebo šestého a hrozí jim vystřihnutí z předkola, protože se soupeř ze suterénu zrovna zázračně sebral. Jinak nechávají tohle téma plynout kolem sebe. Bojí se, aby je užší postup nevypekl.

Přitom najdete dost možností, co dál. Dovedu si představit desítku v play off a poslední čtyřku, která si to rozdá v dvoukolovém režimu mezi sebou o to, kdo nepůjde do baráže. Započítáte vzájemné zápasy, ostatní škrtnete a každý klub odehraje po základní části ještě šest utkání. Máte emoce i drama dole, navíc zohledníte práci v celé sezoně. K tomu by odpadl režim, že poslední tým čeká na baráž 40 dní.

Ale jasně, je pohodlnější držet play off pro dvanáct mužstev, nic neřešíte, zase tak o moc se nebojíte. Na posledním místě se snad někdo uškvaří a ten třináctý přežije, že má padla. Snad to nebudete vy. A co třeba dávat od příští sezony i medaile za čtvrtfinále? Bronz pro všechny!