Verstappenova šéfa Hornera nařkli ze sexuálního obtěžování a teď… Drsné obvinění od Schumachera!

Šéf stáje Red Bull už rozhodně zažil i lepší chvíle. Nedávno vyšlo napovrch, že tým musí řešit stížnost jedné ze zaměstnankyň, která Christiana Hornera (50) nařkla ze sexuálního obtěžování. Teď navíc přilil olej do ohně bratr Michaela Schumachera Ralf, který nepřímo naznačil, že si Horner může za situaci sám, ale také poukázal na úřadujícího mistra světa jako na pravděpodobnou »sojku práskačku«!

Odejde? Neodejde? Takovou otázku si ohledně Christiana Hornera v posledních týdnech pokládají fanoušci stáje Red Bull racing, kterou před sezónou otřásá pořádný skandal. Podle holandského deníku De Telegraaf je přitom už poměrně zřejmé, že slavný Brit z čela stáje odstoupí, jen se ladí poslední detaily.

Situaci teď peprně okomentoval Ralf Schumacher, bývalý závodník a momentální expert pracující pro Sky. Podle něj se Christianovi vymstila jeho snaha být vždy v popředí.

„Zajímavé je, že Horner je pod tlakem ze všech stran. Není úplně náhodné, že zpráva přichází z Holandska,“ naznačil podle Heute.at nejdříve šetrně slavný Němec. Souvislost, že trojnásobný mistr světa nemá se svým šéfem nejlepší vztahy prý není čistě náhodná. „Nemusíte být studovaní, abyste věděli, odkud to pochází,“ řekl Schumacher, podle kterého je stráj rozvácená.

„Ukazuje to, že v týmu panuje neklid. Je to taková škoda, že tyhle citlivky mohou zničit tým zevnitř jen proto, že jeden člověk, v tomto případě Christian Horner, si myslí, že teď může létat. Že on je ten, kdo všechno ví a je jediný zodpovědný za úspěch. Ale tak to není," nešetřil Ralf manžela Spice girl Geri Halliwellové.

„Myslím, že to bude pro Hornera těžké, ale nebylo to nutné, kdyby se všichni nesnažili překonat jeden druhého,“ soudí bratr sedminásobného mistra světa.