Slet slavných na Letné: Babiš, boss Křetínský i Jágr. A komu fandí Bergrovi?

Půvabná Jaroslava zasadila ve vilce v Dolních Chabrech do truhlíků červenou řepu a cuketu a vyrazila do Bubenče na kopanou. Fandit! Komu? Rudým ne, »Reds« ano! Na utkání navíc dorazily další legendy (nejen) ze světa fotbalu. Kromě toho třeba i bývalý premiér Andrej Babiš nebo zpěvačka a herečka Monika Absolonová.

Kromě demonstrace zemědělců, kteří se vykašlali na dojnice i na plodiny, se na traktory ucpané Letné odehrával spektakulární mač Evropské ligy Sparta – Liverpool.

„Mluvil jsem o tom se svým synem a cítil jsem, že se to stane. Jsem naprosto nadšený. Utkávají se klub, ve kterém jsem vyrůstal, a klub mých snů. Kluby za které jsem hrál a mám je v srdci,“ okomentoval kouzelné dílo losu osmifinále věhlasný záložník a internacionál Patrik Berger (50). „Vlastně nemůžu prohrát. Tomu, kdo postoupí, budu fandit dál,“ usmál se slavný »Páťa« a dodal: „Na zápas na Spartě samozřejmě jdu.“

U nás je to jasný

A ne sám. Tentokrát i s manželkou a ochránkyní rodinného krbu. „Jdu se po dlouhé době taky podívat na fotbal,“ napsala paní Jaroslava na instagram. A komu že šla žena, jež s manželem rekreačně cestuje po světě, hraje golf a rybaří, na ochoz mačkat palce?

Od Blesku dostala na sociální síti otázku: „Bude se u vás někomu fandit, nebo je to 50 na 50?“ a odpověděla jednoznačně: „U nás je to jasný. Liverpool family.“ Vlastně jasný to je. Její muž si občas kopne exhibici za starou gardu, syn Patrik junior (29) zbožňuje legendu Liverpoolu Gerrarda a i dcera Valentýna (27) jezdí s tátou na zápasy do chrámu »Reds« na Anfield Road.

Kromě Bergra ale zavítaly na prestižní duel i další fotbalové osobnosti. Jmenovitě třeba Milan Baroš, Miroslav Pelta nebo Erich Brabec. Na Letnou si našel cestu také šéf českého hokeje Alois Hadamczik. Přítomen byl i boss Sparty Daniel Křetínský nebo Monika Absolonová. Skvělou podívanou si nenechal ujít ani legendární Jaromír Jágr po boku své milované Dominiky.