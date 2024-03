Podaný a Hřebík: Liverpool si udělal klídek, Sparta tuhle fázi nepřeskočí

Lekce z produktivity? I tak by se dal stručně charakterizovat úvodní zápas osmifinále Evropské ligy mezi Spartou a Liverpoolem. Reds vyhráli na Letné 5:1 a zápas v iSport Studiu glosovali po boku moderátora Martina Vaita také bývalý trenér Sparty Jaroslav Hřebík a její někdejší hráč Jakub Podaný.

Výsledek napovídá, že zápas byl jasný. A to ještě rozhodčí José María Sánchez ze Španělska neuznal ve druhé půli kvůli ofsajdu gól Mohameda Salaha. Jenže Sparta si také své příležitosti vypracovala, jen je nedokázala proměnit. „Sparta hrála kvalitní zápas, dostala se do šancí, ale bylo vidět, že hráči Liverpoolu prošli mnoha těžkými zápasy. Jejich řešení je velmi efektivní,“ hodnotil možná hlavní rozdíl mezi oběma týmy Hřebík a Podaný jeho úvahu doplnil.

„Asi Sparta mohla celkově vytěžit více gólů. I druhá půle byla jak přes kopírák. V brejcích na Liverpool dokázala najít recept, ale Reds ukázali kvalitu, o čemž asi nikdo z nás nepochyboval. Některé góly, které Sparta dostala, byly laciné,“ dodal muž, který ve své hráčské kariéře okusil také řeckou, indickou či slovenskou ligu.

Už po první půli vedl anglický gigant 3:0 a zdálo se, že je po utkání. „Jak jsem říkal před zápasem, že trenér Klopp bude chtít co nejrychleji rozhodnout, aby v náročném programu měli potom relativně klídek. Je to škoda. Třeba Haraslín, jak tam střílel křižně, tak tohle normálně proměňuje,“ měl jasno o poločasové přestávce Podaný.

Sparta sice do druhého poločasu vstoupila skvěle, když si po další přímočaré a rychlé akci srazil míč do vlastní sítě novic na hřišti Conor Bradley. Jenže to bylo gólově ze strany Pražanů vše. Pak ještě dvakrát uštkli Díaz a střídající Szoboszlai.

„Když Sparta nechá takový prostor v lize, tak ho soupeři nedokážou využít. Liverpool hraje desítky těžkých zápasů v sezoně, Sparta jich má tak do patnácti. Naštěstí se české kluby takhle dostaly do Evropy, že tam k těmto konfrontacím dochází,“ poznamenal také Hřebík.

Možná až krutá porážka je pro Spartu i český fotbal hořká, ale v konečném důsledku může českému mistrovi prospět a ukázat další cestu. „Podle mě je Sparta na dobré cestě. Vidím tam vývoj, kdy se posouvá dál a dál, ale tuhle fázi prostě přeskočit nejde,“ řekl Podaný.