Když zavolal Mario, neváhal. Jágr pomáhá dobré věci. „Druhý táta“ slzel...

PŘÍMO Z PITTSBURGHU | Na ledě, na němž se před pár dny proháněli Sidney Crosby nebo Connor McDavid, se tentokrát o body přetahovala směs „hobíků“ a někdejších legend. Mezi nimi nechyběl ani Jaromír Jágr. Reportér iSport.cz měl možnost nahlédnout do PPG Paints Arena v době, kdy tam probíhají hokejové kempy pořádané nadací Maria Lemieuxe. „Když mě oslovil, byla to absolutní samozřejmost. Vždyť je to pro dobou věc,“ říkal muž, jehož dres s číslem 68 visí pod stropem. Výtěžek z charitativního kempu přispívá na financování vývoje léků proti rakovině.

Čtyři týmy, dohromady 70 hráčů. Mix nadšenců, kteří mají rádi hokej a jsou ochotní přispět na dobrou věc, a k tomu někdejší hvězdy.

Třeba bývalý útočník Joe Mullen, trojnásobný vítěz Stanley Cupu, jenž několik let hrával s Jágrem v Pittsburghu, předtím i s Jiřím Hrdinou v Calgary. Nebo obránce Darius Kasparaitis, vyhlášený bouřlivák, který dlouhé roky válel za Penguins, potom se s Jágrem potkali i v New York Rangers.

Nechyběli ani drsňák Matthew Barnaby, Ryan Malone, Tyler Kennedy, Pierre Turgeon... A řada dalších. Na střídačce třeba Bryan Trottier, šestinásobný vítěz Stanley Cupu, člen slavné vítězné dynastie New York Islanders. A muž, který zasvěcoval Jágra v Pittsburghu do velkého hokeje.

V hledišti nechybí ani Craig Patrick, někdejší dlouholetý generální manažer, jenž Jágra draftoval. A když o něm v rozhovoru, jenž vyjde v Jágrově autobiografii, mluvil, měl stále slzy v očích.

Českého útočníka bere jako svého druhého syna. „Vždycky ho moc rádi vidím. A je super, že jeho dres visí pod halou. Tam je jeho místo,“ říkal 77letý vážený pán, jenž práci pro Pittsburgh zasvětil téměř celý profesní život.

Bylo na něm vidět, jakou z toho má radost. I z toho, že je Jágr zpátky v Pittsburghu kvůli nadaci.

V zákulisí se pohybuje i Mario Lemieux. Nejslavnější postava v historii Penguins, jejíž dres rovněž visí pod stropem.

Právě jeho nadace pořádá hokejové kempy, aktuálně probíhá již 12. ročník. V minulých letech ještě chodil Lemieux na led, tentokrát už všechno sleduje zpovzdálí. A oslovil kamaráda Jágra, s nímž na ledě vytvořili jednu z nejlepších dvojic v historii ligy, jestli by nepřiletěl.

„Nebylo co řešit, hned jsem souhlasil,“ reagoval Jágr, který v úterý na ledě chyběl. Ale bruslil první den, kdy si zahrál za všechny čtyři týmy. „Nastupoval jsem na beku, aby si ostatní mohli zahrát v útoku,“ říkal druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL.

I v hledišti za ním neustále někdo chodil a prosil, jestli by se s ním nemohl vyfotit. O autogram si v útrobách haly říkali i přímo účastníci kempu. Jágr všem vyhověl.

Spousta z nich se ho účastní pravidelně. Není to tak, že si zahrají jednou, a pak nic. Rádi se vracejí. Vědí, že pomohou dobré věci. Ti nejvěrnější návštěvníci dostali na památku hodinky nebo sako. Ale to pro ně není to hlavní. Klíčové je, že jde o charitativní akci, navíc se potkají s legendami. V čele s Lemieuxem, jenž sám překonal rakovinu. Proto po kariéře založil svojí nadaci.

Jde o uzavřenou akci, na kterou smí jenom pozvaní. V hale nejsou ani zástupci médií, deník Sport dostal výjimku díky Jágrově přímluvě. A hlavně proto, že jeho reportér na místě pořizoval rozhovory s legendami do připravované Jágrovy autobiografie.

„Všechny bývalé spoluhráče moc rád vidím. Je to moc pěkná akce. Nejdůležitější je, že to pomůže dobré věci,“ dodává nejslavnější český sportovec, který se účastní poprvé. Předtím ho nepustily hráčské povinnosti, tentokrát využil toho, že jeho Rytíři dostali krátké volno před baráží, která je čeká v polovině dubna.

Kemp trvá tři dny. V úterý Jágr na ledě chyběl, dění sledoval pouze z tribuny. „Přenechal jsem místo mladšímu,“ s úsměvem připomněl kladenského obránce Jiřího Ticháčka, který byl součástí týmu, jehož hráči nastupovali v kanadských dresech.

Také v něm si zahrál i Jágr. Mužstvo vede jako kouč Bryan Trottier. „Jsem moc rád, že je Jaromír tady. A že se vidíme. Moc mě mrzelo, že jsem nemohl být u toho, když mu vyvěšovali dres. Opravdu mi to bylo líto,“ přiznal jeho někdejší spoluhráč, který ho v začátcích bral domů, s jeho synem mastili počítačové hry.

V únoru do Pittsburghu nemohl, protože už dopředu slíbil účast na venkovním utkání, které zrovna hráli Islanders. Tedy tým, s nímž vyhrál čtyřikrát Stanley Cup a válel ve dvojici s Mikem Bossym. Byl klíčovou součástí vítězné dynastie. Strávil v New Yorku o dost víc času než v Pittsburghu, navíc svojí účast slíbil dřív.

„Když jsem se dozvěděl, kdy Jaromírovi vyvěsí dres, bylo mi to strašně líto. Chtěl jsem, aby to posunuli, ale to pochopitelně nešlo,“ litoval Trottier.

Teď si to mohli vynahradit. Během tří dnů mají dost času na to, aby si popovídali.