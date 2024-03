V Red Bullu to po skandálu vře: Hornerův drsný vzkaz Verstappenovi!

Své jméno očistil, ale situaci pořád nemá ve svých rukou! Šéf stáje Red Bull Racing Christian Horner (50) před sezónou čelil obvinění ze sexuálního obtěžování své kolegyně a ačkoliv po vyšetřování vyšel z celé kauzy jako nevinný, skoro se zdá, že některým lidem v týmu to moc velkou radost nedělá. Olej do ohně přilil i úřadující mistr světa Max Verstappen, kolem kterého se rojily spekulace ohledně možného útěku ke konkurenční stáji Mercedes. A Horner teď poslal slavnému Nizozemci drsný vzkaz!

V rakouské stáji je pořádně dusno! Před pár dny totiž padlo další obvinění. Tentokrát na hlavu bývalého jezdce a současného poradce týmu Helmuta Marka (80). Byl totiž podezříván z toho, že to byl právě on, kdo zveřejnil pikantní konverzaci na platformě WhatsApp mezi Hornerem a jeho kolegyní.

Teď už je sice zřejmé, že Rakušan o svou pozici v týmu prozatím nepřijde, ale už jenom myšlenka na takový scénář pořádně hnula žlučí Maxu Verstappenovi.

„S Helmutem se navzájem velmi respektujeme,“ řekl Verstappen pro Sky Sports. „Pro mě je v tomto směru velmi klíčovým faktorem a určitě musí zůstat,“ dodal. Čelil pak otázce, jestli by odchod Marka měl dopad také na Verstappenovo setrvání v Red Bullu. „Vždy jsem to týmu říkal, oni to vědí,“ odpověděl.

Někteří fanoušci vytušili ze slov Maxe jemnou výhružku. A nejspíš to tak cítil i samotný Horner, který na vyjádření drsně reagoval. „Max je důležitým členem našeho týmu, skvělý jezdec. Ale každý má svou roli. A nikdo není víc než tým,“ usadil Christian úřadujícího šampiona, který vyhrál dosavadní oba závody letošní sezóny.

Do úplného klidu a harmonie tak nejspíš u Red Bullu mají stále daleko...