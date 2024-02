Verstappen počtvrté, shodují se Král a Enge. A překvapením bude...

Jak hodnotíte Hamiltonův přestup k Ferrari?

Enge: „Když to vezmu zeširoka, myslel jsem si, že to Lewis zabalí poté, co mu v roce 2021 ukradli titul. To se jinak říci nedá. Následovaly dva roky, kdy mu auto nefungovalo, jak chtěl. Nevím, co si mám myslet, asi zkouší poslední výzvu kariéry. Mluví se o tom, že by ho u Mercedesu měl nahradit Alonso, který mi do tohoto týmu úplně nesedí.“

Král: „Pořád si nedokážu představit, jak bude Hamilton po projetí cílem křičet do vysílačky italsky. Nebo zda bude mluvit v týmu italsky, jak to dělali třeba Schumacher nebo Vettel. Tlak na Hamiltona i Ferrari bude naprosto enormní. Dělá to na mě dojem, že americký promotér šampionátu Liberty Média udělá všechno pro to, aby se stal Hamilton poosmé mistrem světa právě u Ferrari. To by pobláznilo celý sportovní svět a nikdo by nemluvil o ničem jiném.“

Bude Fernando Alonso lepší než loni, kdy byl osmkrát na stupních vítězů?

Král: „Rozhodně k tomu má jezdecky všechny předpoklady. Samotného ho překvapily fyzické testy, jimiž nedávno prošel. Myslím si, že by měl nahradit Hamiltona u Mercedesu. Dostal by do ruky auto, s nímž by bojoval o nejvyšší příčky.“

Enge: „Aston Martin se mi zamlouvá, ale to nedává jistotu, že bude lepší. Alonso