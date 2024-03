Šok v Hornerově kauze: »Oběť« dostala padáka! A první slova šéfa Red Bullu

Dosáhla svého! Nezkrotná Spice Girl Geri Halliwelová (51) se po skandálu svého manžela Christiana Hornera (50) s podřízenou do celé kauzy vložila a v Red Bullu se začaly dít věci.

Od zveřejnění nevhodných textových zpráv, které Horner posílal jedné ze svých zaměstnankyň, to u něj doma pořádně vře. Ačkoliv ho bývalá Spice Girl doprovázela na zahájení letošní sezóny Formule 1 v Bahrajnu a rozdávala široké úsměvy, všem bylo jasné, že si jejich vztah prochází obrovskou krizí.

Podle blízkých přátel se Halliwelová psychicky zhroutila a Hornerovi dala jasné ultimátum. Buď s podřízenou přeruší veškerý kontakt, nebo je jejich manželství konec. Jenže zmíněná zaměstnankyně pracovala na pozici, kde se jí šéf Red Bullu zkrátka vyhnout nemohl, a tak se začalo spekulovat, že pro záchranu svého manželství pravděpodobně sám rezignuje.

Nikdy však nepodceňujte naštvanou manželku! Geri uplatnila svůj vliv a s ženou, na kterou většina veřejnosti nahlíží jako na Hornerovu oběť, udělala krátký proces. Deník The Sun ve čtvrtek přinesl o zmíněné dámě šokující zprávu. „Bylo jasné, že to takhle nemůže dál pokračovat, takže byla vyřazena z týmu s tím, že dál pobírá plnou mzdu a vyšetřování pokračuje," řekl listu zdroj.

První slova

Zatímco Red Bull kontroverzní krok odmítl jakkoli komentovat, mlčení konečně prolomil sám Horner. „Moje žena mě fenomenálním způsobem podporuje, stejně jako zbytek rodiny," velebil svou Geri. „Bylo to opravdu velmi náročné období. Jsem ženatý a mám tři děti," dodal.

„Vzhledem k tomu, že se celá ta situace týká i dětí a naše manželství je pod drobnohledem, tak musím říct, že mám obrovské štěstí, jakou mám nádhernou rodinu a podporující manželku," zdůraznil znovu Horner.

Nakonec si postěžoval. „Jsem jediný, kdo byl v celé kauze jmenován. Je to velmi náročné, protože se to dotýká i dětí, rodiny, rodičů, není to pěkné. Ale nyní je čas soustředit se na to, proč jsme tady, a to jsou závody F1," uzavřel.