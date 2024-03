Jezdci a týmy F1 2024: startovní listina nového ročníku F1

Startovní rošt bude při první velké ceně v Bahrajnu čítat stejně jako loni dvacet jmen. Jedinou změnou oproti začátku loňské sezony je jméno Daniela Ricciarda, který ale už v průběhu loňského ročníku nahradil Nycka de Vriese. Týmy F1 tak do nové sezony poměrně unikátně vstupují bez jediné změny. Prohlédněte si kompletní seznam jezdců a týmů formule 1 v roce 2024.

Týmy a jezdci formule 1 v roce 2024

Red Bull

Loni dokázali přepsat téměř všechny historické tabulky. Šlo o jedno z nejdominantnějších představení všech dob. Z 22 závodů neovládli jediný. A jelikož pravidla se nemění, jsou hlavním favoritem i letos. Před startem však řeší nepříjemný problém. Týmový šéf Christian Horner byl obviněn ze sexuálního obtěžování. Vinu odmítá a chystá žalobu na deník De Telegraaf, který informaci přinesl.

Max Verstappen

Vidět ho chybovat bylo loni prakticky nemožné. Vyhrál 19 Velkých cen a v čele závodu odjezdil víc než tisíc kol. Také získal nejvíc vítězství z pole position (12) či hattricků (6), které se udělují za vítězství v kvalifikaci, závodě a za nejrychlejší kolo. Služeb trojnásobného mistra světa si Red Bull loni cenil na 45 milionů dolarů. Dalších 25 získal Verstappen jako bonus za umístění na stupních vítězů či nasbírané body.

Sergio Pérez

Začátek loňské sezony mu vyšel. Verstappenovi byl rovnocenným soupeřem a chvíli dokonce vedl šampionát. Počáteční úspěch však záhy vystřídal pokles formy. Začal kupit chybu za chybou a pětkrát za sebou nepostoupil ani do Q3. Na pohodě mu nepřidaly ani nekonečné spekulace o jeho předčasném odchodu z Red Bullu. Má před sebou náročnou sezonu. Končí mu smlouva a pokud chce usilovat o prodloužení, výkony budou muset jít nahoru.

Mercedes

Loni obsadili druhé místo v Poháru konstruktérů, přesto nemůže být o spokojenosti řeč. Nedokázali vyhrát jedinou Velkou cenu a od Red Bullu je dělilo obrovské manko. Co se týče letošních prognóz, zůstává týmový šéf Toto Wolff nohama pevně na zemi. „Musíme být realističtí. Ve sportu neexistují žádné zázraky. Je málo pravděpodobné, že porazíme tým, který je v současné éře o pořádný kus před námi,“ uvedl upřímně.

Lewis Hamilton

Začátkem února obletěla svět šokující zpráva: Hamilton po sezoně opustí Mercedes a přestoupí do Ferrari. „Tohle rozhodnutí bylo to nejtěžší v mém životě,“ řekl závodník, který čeká na vítězství od Velké ceny Saudské Arábie v roce 2021. Zdůraznil však, že poslední sezonu s Mercedesem rozhodně nebere na lehkou váhu. „Cítím se motivovaný a soustředěný jako nikdy,“ ujišťuje.

George Russell

Loňskou sezonu označil za nejhorší v kariéře. Nedokázal překonat týmového kolegu a zaostal hluboko za očekáváním. Letos by mohl těžit z plánovaného odchodu parťáka. Bylo by logickým krokem, kdyby Mercedes v nadcházející sezoně dával do popředí Russella a s Halmitonem přestal sdílet důležité informace o vývoji auta. „George je v tuto chvíli naše budoucnost,“ zdůrazňuje týmový šéf Wolff.

Ferrari

Jediný tým, který loni zvládl sebrat Red Bullu vítězství. Přesto za sebou nemají spokojenou sezonu. Monopost SF-23 byl vysoce konkurenceschopný v kvalifikacích, ale v závodech měl problémy. Na konci sezony sice začali dýchat na paty Mercedesu, ale na druhé místo to nestačilo. Před začátkem aktuálního ročníku se postarali o přestupovou bombu. Za tým začne v následujícím roce jezdit Lewis Hamilton.

Charles Leclerc

Má za sebou sezonu plnou smůly a vlastních chyb. Těšit ho mohl alespoň fakt, že v interním souboji porazil Carlose Sainze. Ačkoliv během loňska působil někdy až frustrovaně, prodloužil s Ferrari končící kontrakt. Vynořily se také spekulace, zda před podpisem věděl, že jeho budoucím parťákem se stane Hamilton, kterého bude fuška překonat. „Nebylo to pro mě překvapení,“ ujistil média Leclerc.

Carlos Sainz

Uplynulou sezonu se mu dařilo. Vyhrál v Singapuru a dvě Velké ceny před koncem měl slušný náskok na týmového kolegu. Poslední dva víkendy mu ale nevyšly a vrátily na piedestal Monačana. Teď má Sainz před sebou ročník plný vyjednávání o vlastní budoucnosti. Poté, co Ferrari podepsalo Hamiltona, si bude muset najít nové angažmá. Mluví se o zájmu Audi a volná je také sedačka v Mercedesu.

McLaren

Stali se kometou uplynulé sezony. Z týmu, kterému už nikdo nevěřil, se v průběhu roku stala stáj, jež pravidelně získávala body i pódia. Vývojem ohromili celou motoristickou veřejnost a dali novou naději pronásledovatelům Red Bullu. Šéf stáje Andrea Stella teď fanouškům slibuje ještě víc. „Za oponou už začínáme pracovat na dalších vylepšeních. Doufáme, že je dokážeme nasadit v poměrně brzké fázi sezony. Už teď to vypadá dost zajímavě.“

Lando Norris

O Norrisovi se často říká, že je budoucím šampionem. Doposud ale neměl k dispozici mistrovské auto. McLaren se loni po letech ve středu pole zařadil mezi top týmy, na svůj první triumf však 24letý Brit stále čeká. Slibná forma týmu z Wokingu napomohla tomu, že se rozhodl prodloužit smlouvu s předstihem 23 měsíců. V oranžových barvách bychom ho měli vídat minimálně do roku 2027.

Oscar Piastri

Má za sebou premiérovou sezonu ve formuli 1. Očekávání byla vysoká, o mladém Australanovi se totiž mluví jako o jednom z největších talentů současnosti. Piastrimu se podařilo tlak ustát a stal se nejúspěšnějším nováčkem od dob Lewise Hamiltona. Od jeho debutu v roce 2007 je vůbec prvním pilotem, jemuž se během první sezony v F1 podařilo dvakrát umístit na stupních vítězů.

Aston Martin

Na začátku minulého ročníku byli nejbližším pronásledovatelem Red Bullu. V úvodních osmi závodech se díky Fernandu Alonsovi šestkrát umístili na pódiu. Pak ale neudrželi vývoj na potřebné úrovni a propadli se. Páté místo přesto vnímají jako úspěch. „Možná jsme trochu ztratili dech, ale celkově jsme prožili sezonu, která pro nás byla před rokem nemyslitelná,“ připomíná Alonso. I letos směřují k týmu vysoká očekávání. Aston Martin již není vnímán jako tým ze středu pole.

Fernando Alonso

Španělský matador je nejstarším závodníkem v poli. Ačkoliv letos oslaví už 43. narozeniny, na trati všem dokazuje, že věk je jen číslo. Patří k nejkonkurenceschopnějším pilotům na startovním roštu, což potvrdil i během loňské sezony. Finišoval čtvrtý a týmového kolegu Lanca Strolla překonal ve všech statistikách. Mluví se o tom, že po odchodu Hamiltona z Mercedesu může být jedním z kandidátů k jeho uvolněnému volantu.

Lance Stroll

Jezdecká sestava Aston Martinu patřila loni k těm nejméně vyrovnaným. Kvůli nevalným výkonům Lance Strolla ztratil tým důležité body, které se ukázaly jako klíčové v závěrečné bitvě s McLarenem. Na oblibě Kanaďanovi nepřidal ani incident z Velké ceny Kataru, kde agresivně strčil do svého trenéra. Jak by to s budoucností závodníka dopadlo, kdyby jeho otcem nebyl majitel stáje Lawrence Stroll, se můžeme jen domnívat.

Alpine

Francouzská stáj loni nezažila úplně nejlepší sezonu. Na začátku roku si kladla za cíl obhájit čtvrtou příčku v Poháru konstruktérů. Tento plán ale nevyšel a Alpine se musel spokojit až se šestým místem. Problémy se spolehlivostí, špatný výkon pohonné jednotky a nestabilní vedení. To vše jsou problémy Alpinu, na které by tým v sezoně 2024 rád zapomenul.

Esteban Ocon

Loni prohrál interní souboj s parťákem Pierrem Gaslym. „Tuším, že jsem letos odstoupil až devětkrát, což je asi nejvíc ze všech jezdců,“ zhodnotil sezonu Ocon. Letošní ročník chce pojmout ještě zodpovědněji než kdy dřív. „Vrátím se víc k tomu, co jsem dělal v roce 2022, tedy žádný život, jen závodění. V uplynulé sezoně jsme měli řadu aktivit mimo okruhy, ale to se v novém roce změní. Vracím se do bojového režimu,“ tvrdí.

Pierre Gasly

Má za sebou první rok v Alpinu, kam odešel z AlphaTauri, kde se cítil demotivovaný. Nové prostředí mu očividně sedí, prý již vyjednává o prodloužení smlouvy. Loni ukázal, že umí být rychlý a možná trochu překvapivě trumfl týmového parťáka, i když Ocon doplatil na řadu technických problémů a dalších odstoupení. Podle svých slov je Gasly na sezonu výborně připravený. „Po fyzické i mentální stránce jsem se nikdy necítil lépe. Už se strašně těším.“

Williams

Loni se umístili na solidní sedmé příčce. Oproti sezoně 2022, kdy se tým beznadějně lopotil na posledním místě, je to rozhodně progres. Pod vedením nového šéfa Jamese Vowlese se zvednul a všechno nasvědčuje tomu, že se vydal správnou cestou. Tahounem se stal Alex Albon, který se loni blýsknul skvělými výkony. „Nebýt jeho, tým by mohl na sedmou příčku zapomenout,“ chválil pilota Vowles.

Alex Albon

Kvůli neuspokojivým výkonům dostal v roce 2020 vyhazov z Red Bullu. O jeho služby neprojevil zájem žádný tým, a tak si dal roční pauzu. Zpátky do kokpitu usedl až v roce 2022, kdy dostal nabídku od Williamsu. Aktuálně je britsko-thajský jezdec opět na výsluní. Loňská sezona mu vyšla na jedničku a patřil k nejvychvalovanějším a nejlepším závodníků. Aktuální výkony ho řadí mezi kandidáty na místo v některém z předních týmů.

Logan Sargeant

Na loňských okruzích zaujal bizarní bilancí: posbíral jediný bod a ze všech pilotů na startovním roštu způsobil nejdražší nehody. Williams za ně zaplatil v přepočtu přes 97 milionů korun. I přesto se tým rozhodl dát Sargeantovi další šanci a prodloužil s ním kontrakt. Roli patrně sehrálo i to, že je aktuálně jediným Američanem v poli a jeho jméno představuje lákadlo pro sponzory i fanoušky z USA.

Visa Cash App RB

Minulá sezona jim nevyšla, ale v závěru se dokázali zvednout. Z pozice nejhoršího týmu se vyšplhali až na čelo středu pole. I přes veškeré úsilí to ale stačilo jen na osmou příčku. Právě na tyto úspěchy by tým rád navázal pod novým jménem. Scuderia AlphaTauri po čtyřech letech mění název na Visa Cash App RB. Kromě pojmenování prošlo obměnou také vedení. Týmovým šéfem se stal francouzský inženýr Laurent Mekies, který dřív působil ve Ferrari.

Juki Cunoda

Loni měl několik dobrých záblesků, stále mu ale patří nálepka jezdce, kterého ve formuli 1 drží partnerství Red Bullu s Hondou. Když se do týmu v půlce sezony vrátil zkušený Daniel Ricciardo, mnozí prognózovali, že mladíka zajezdí do země. To se však nestalo. Statistiky byly poměrně vyrovnané a nakonec měl mírně navrch Cunoda. „Minulý rok jsem udělal důležitý krok k tomu, abych zjistil, jakou mám jako jezdec hodnotu,“ tvrdí Japonec.

Daniel Ricciardo

Loňský rok měl strávit na lavičce náhradníků. Kvůli slabým výkonům se však tým rozhodl odvolat Nycka de Vriese a do akce povolal právě Ricciarda. Z návratu se příliš dlouho neradoval. Během třetího závodu si zlomil zápěstí a rekonvalescence trvala několik dlouhých týdnů. Letos se však začíná od začátku. Ricciardo bude součástí šampionátu hned od prvního závodu a se zdravou rukou může naplno předvést, co v něm je.

Stake F1 Team Kick Sauber

V roce 2018 se stala hlavním sponzorem stáje Sauber automobilka Alfa Romeo, díky čemuž tým šest let nesl její jméno. Po uplynulé sezoně však spolupráce skončila, a tak si fanoušci musí zvyknout na nový název. Do něj Sauber zakomponoval dva titulární partnery: streamovací platformy Kick a značku online kasin Stake. Poměrně krkolomný název ponese stáj pouhé dva roky. V roce 2026 totiž dojde k přesunu pod hlavičku německého Audi.

Valtteri Bottas

Jeho loňské výkony neurazily ani nenadchly. Spíš než o tom, co předvádí na trati, se mluvilo o jeho fotkách na Instagramu a marketingových aktivitách. Letos mu končí smlouva. Ačkoliv nedávno působil občas dojmem, jako by ho závodění už přestávalo bavit, v kariéře chce prý určitě pokračovat. Na rok 2025 se navíc uvolnilo místo v jeho bývalém týmu – Mercedesu. O jeho služby se údajně zajímá i Audi.

Čou Kuan-jü

Historicky první čínský pilot ve formuli 1. Díky jeho angažmá plynou do Sauberu nemalé peníze od čínských sponzorů. Loni na sebe neupozornil žádným výrazným výkonem, na druhou stranu se alespoň vyhnul velkým nehodám. A co říká na spekulace o svém odchodu z F1? „Jsem celkem klidný a občas se tím bavím. I když podepíšete smlouvu, stále se mluví o tom, že vaše místo si vezmou jiní,“ prohlašuje sebejistě.

Haas

Před začátkem sezony nečekaně odkráčel dlouholetý šéf Günther Steiner, kterého nahradí Ajao Komacu. Temperamentní Tyrolčan přitom patřil mezi hlavní tváře týmu a i přes nelichotivé výsledky jej dokázal zpopularizovat. Když nyní odešla jedna z nejvýraznějších person, musí stáj zaujmout alespoň výsledky na trati. „Neexistuje důvod, proč bychom měli být až na desátém místě. Nechápu, jak můžeme být poslední se vším tím vybavením a lidmi, které máme,“ diví se majitel týmu Gene Haas.

Nico Hülkenberg

Loni se do formule 1 vrátil po čtyřleté pauze, kdy jej Haas angažoval místo Micka Schumachera. Veterán všem dokázal, že na to stále má. S nejslabším monopostem dokázal získat 9 bodů a týmového kolegu Kevina Magnussena pravidelně porážel v kvalifikacích i závodech. Mluví se o tom, že by se v budoucnu mohl přesunout do lepšího týmu. Zájem prý projevila Audi.

Kevin Magnussen

Naposledy končil zklamaný. Haas svým jezdcům neposkytl auto, v němž by mohli zářit, ale zatímco Hülkenberg pravidelně předváděl dobré výkony alespoň v kvalifikacích, dánskému pilotovi monopost VF-23 vůbec nesedl. Nový týmový šéf Ajao Komacu slibuje změny. „Kevin potřebuje auto, které je stabilní při nájezdu do zatáčky a potom konzistentní při průjezdu. V tomto směru jsme se určitě zlepšili,“ tvrdí.