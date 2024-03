Verstappenův otec tepe do šéfa Red Bullu: Tým v nebezpečí. Hrozí odchod?

Ve vedení Red Bullu je Horner od roku 2005. S jeho jménem se pojí všechny moderní úspěchy týmu. To on ho vytáhl na výsluní, vybudoval auru neohroženého krále šampionátu. Těžko si představit, že by najednou skončil.

Jenže otec hlavní tváře Red Bullu Maxe Verstappena aktuálně nevidí jinou možnost. Neuklidnilo ho ani nezávislé šetření, které odhalilo, že se Horner ke svým zaměstnankyním nechoval mimo nastavená pravidla. Po tomto výroku totiž do emailových schránek vedoucích funkcionářů F1, týmových ředitelů i mediálních zástupců přistály snímky Hornerových konverzací z WhatsAppu i obrázky, které byly předmětem vyšetřování. Původce? Neznámý.

„Zůstane tu napětí do té doby, do kdy bude Horner ve své pozici,“ je přesvědčený Jos Verstappen. „Nemůžeme pokračovat tímto způsobem, jinak explodujeme. Hraje si na oběť, ale on je tím, kdo způsobil problémy.“

Z upřímné reakce je zjevné, že kauza jen tak neutichne. Dokonce se proslýchá, že byť je Horner její hlavní postavou, mohla se týkat vícero členů nejužšího vedení stáje. Může za ní teoreticky stát i hra o přerozdělení sfér vlivu mezi rakouskou část týmu a thajského majoritního vlastníka Chalerma Yoovidhyu.

„Nebudu komentovat, jaký kdo mohl mít motiv, aby mi to udělal. Soustředím se na tým, svou rodinu, ženu a závody. Chci vyhrávat a dělat to nejlepší, co můžu,“ uvedl v Bahrajnu k obvinění sám Horner, který byl v paddocku i se svou manželkou Geri. „Samozřejmě to není příjemné, není to pozornost, o jakou bych stál. Zaměřuji se ovšem na naše vozy, což demonstrovaly také výsledky. Jdeme dál.“

I když se ostřílený padesátník snaží požár uhasit a úspěchy na okruhu v Sachíru mu nahrály, není tajemstvím, že nevychází dobře právě s Verstappenem seniorem. Ten přesto odmítá, že by stál za zaslanými emaily s kompromitujícími materiály. „To by nedávalo smysl. Proč bych to dělal, když se Maxovi tady tolik daří?“ táže se Jos Verstappen.

Jeho syn má s Red Bullem smlouvu až do roku 2028. Současný kolos ho zlákal už v útlém věku, za tehdejší Toro Rosso Nizozemec debutoval jako nejmladší pilot historie ve věku 17 let a 166 dní. Navzdory tomuto unikátnímu vztahu se však na základě nedávných událostí začínají kupit spekulace. Mohl by hegemon startovního pole přejít o dům dál?

Byla by to hotová senzace, avšak ne zcela nemožná. Největší šanci má Mercedes, který po sezoně přijde o Lewise Hamiltona, navíc Verstappena lanařil už během jeho působení mezi juniory. Tehdy ovšem ještě nebyl schopný generačnímu talentu zajistit sedačku v F1, a tak mladík kývl na Hornerovu nabídku.

„Přišli jsme tím o nadaného jezdce, dneska vidíte, jak úspěšným se stal,“ vzpomněl šéf Stříbrných šípů Toto Wolff, který se o závodním víkendu v Bahrajnu sešel s Josem Verstappenem. „Myslím si, že pilot si vždycky vybere nejrychlejší auto. O tom to v zásadě je. Momentálně vládne Red Bull, proto teď bude prioritou,“ odpověděl Wolff opatrně na to, zda jeho stáj bude šampiona lanařit.

S výkonností jednotlivých týmů ještě mohou značně zahýbat nová pravidla ohledně motorů, která vejdou v platnost za dva roky. Současná dominance Red Bullu nemusí být po jejich zavedení automatická.

Odchodu Verstappena se bude snažit Horner zabránit ze všech svých sil. Otázkou zůstává, jestli nepřekročil pomyslnou hranu, a zda po osmi turbulentních týdnech dokáže spolu s Verstappenem zůstat na jednom smetišti.

„Byl to obří a dlouhý interní proces, který vedl nezávislý advokát. Vznesená stížnost byla zamítnuta. Tečka,“ odmítá Horner další protahování případu.

Podobně vyhýbavě minulý pátek mluvil i Verstappen, útočící na čtvrtý titul v řadě. „Jak už jsem několikrát řekl, soustředíme se na výkonnost. Jen tak dokážeme pracovat všichni společně.“