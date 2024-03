Zdrcená Sabalenková promluvila po sebevraždě Kolcova (†42): Skočil kvůli ní?!

as

Autor: as

Díky za kondolence, jsem zdrcená, ale... Kosťa už nebyl můj přítel! Tenisová superstar Aryna Sabalenková (25) dost možná nabídla vysvětlení sebevražedného skoku jejího hokejového partnera Konstantina Kolcova (†42)!

Před čtyřmi lety kvůli ní opustil manželku se třemi syny, oba do sebe byli totálně zbláznění. „Jsi moje všechno!“ vzkazovali si zamilovaní Aryna s Konstantinem přes sociální sítě. Kdykoli měl trochu času, cestoval s ní po světě, částečně plnil i roli jejího kondičáka. A když musel být v hokejové Ufě, kde pracoval coby asistent trenéra, posílal jí na dálku květiny i dárečky.

Byl zoufalý?

Ideální vztah až do poslední chvíle? Kdepak, vše bylo jinak! „Konstantinova smrt je nepředstavitelná tragédie, a přestože jsme už nebyli spolu, mám zlomené srdce,“ komentovala tenistka po dvou dnech mlčení Kolcovův sebevražedný skok z 23. patra luxusního hotelu v Miami. Zde Sabalenková nastoupila v pátek proti Badosaové. Zápas sice začal kvůli dešti až o šest hodin později, ale světová dvojka duel zvládla.

Ha, a je to tu! Skočil snad z balkonu kvůli ní?! Jejich rozchod musel být hodně čerstvý. Vždyť u lednového triumfu Sabalenkové v grandslamové Austrálii byli spolu, před měsícem se Aryna pochlubila luxusním šperkem od Cartiera, který od něj dostala. „Valentýn byl pro mě docela úspěšný, ale už ne tolik pro Konstantina,“ smála se, jako by na svého milého zapomněla. Deset dní před tragédii jí přál k MDŽ. „Šťastný svátek, lásko, šíleně tě miluji!“ vyznal se jí bláznivě. Že by už byl ve vzkazu náznak zoufalství?

Hokejistova exmanželka Julia nabídla jiné vysvětlení, za tragédií prý byla »obyčejná« opilost a pád z balkonu byl poté jen nešťastnou náhodou. Možná, ale kvůli komu se pak osamocený a zoufalý Kosťa tak nezřízeně opil?