Sabalenková po smrti přítele: zápas proti kamarádce. Už spolu mluvily

Badosaová po zápase s Halepovou, kterou po obratu zdolala 1:6, 6:4 6:3, přiznala, že se Sabalenkovou za posledních 24 hodin několikrát mluvila. Nadcházející zápas se světovou dvojkou, která měla v úvodním kole volný los, vzhledem k okolnostem označila za těžkou výzvu, hlavně z hlediska psychiky.

„Samozřejmě vím, čím si prochází. Včera (v pondělí) jsem s ní opakovaně mluvila a dnes ráno znovu. Znám celou situaci, vím, co se děje,“ řekla k tragické události. „I pro mě je hodně stresující tím vším procházet, protože koneckonců je to moje nejlepší kamarádka a nechci, aby tak trpěla,“ dodala na adresu Bělorusky, která už na Floridě trénovala.

Úvodní zápas s Halepovou, která dostala od pořadatelů divokou kartu poté, co sportovní arbitrážní soud CAS po odvolání zkrátil její čtyřletý dopingový trest na devět měsíců, považuje Badosaová za těžkou prověrku.

„Vůbec se mi to nelíbilo, abych byla upřímná,“ komentovala náročný los. „I kdyby byla Simona deset let bez zápasů, pořád je to Simona. Je to skvělá hráčka, má za sebou množství výher. Myslím, že bude zase zpátky na vrcholu,“ dodala na adresu soupeřky.

Její návrat díky divoké kartě přímo do hlavní soutěže ale ostře zkritizovala Dánka Caroline Wozniacká. „Není to nic proti Simoně osobně, ale pokud někdo úmyslně podvádí, pokud má pozitivní test na doping, tak by podle mého názoru neměl poté dostávat divoké karty,“ prohlásila další bývalá světová jednička, která se vrátila na kurty po mateřské pauze. „Pokud se chcete vrátit, pokud to byla chyba, chápu to, ale měli byste se propracovat zpátky pěkně ode dna,“ dodala.