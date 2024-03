Jak uniknout tlaku? Lvíčata před Islandem zkusila hru jako z hororu

Čeští fotbalisté do 21 let si zpestřují program před kvalifikací o mistrovství Evropy na únikové hře • facebook.com/@Escape Game Pardubice

Čeští fotbalisté do 21 let se radují z gólu Denise Halinského proti Severnímu Irsku • Pavel Mazáč / Sport

Potřebují zmizet od nebezpečí krachu v kvalifikaci mistrovství Evropy. A taky se na to nachystali stylově. Hráči fotbalové reprezentace do jedenadvaceti let si před úterním zásadním duelem s Islandem v Hradci Králové zkusili únikovou hru.

Adam Karabec, klíčový hráč české jedenadvacítky, si oblíbil hororovou ságu Saw. Jde o desetidílnou sérii filmů, u kterých fakt často zavíráte oči. „Viděl jsem všechny,“ ujistí mladý sparťan. „Právě proto jsem na to chtěl jít,“ dodá.

Dílo má český podtitul Hra o přežití. Ne, Lvíčatům nešlo o život, když vyrazili do Pardubic, kde si zahráli únikovou hru na téma Saw, přesto se zapotili. Hráči museli plnit úkoly, jinak by se nedostali ze zajetí. Tak to v takzvaných únikovkách bývá…

„Byl to dobrý teambuilding. Měli víc místností, ale já chtěl jít na Saw, protože jsem filmy viděl,“ popisuje Karabec. „Když člověk začíná, je přivázaný třeba za ruku,. Další je svázaný na lehátku. Máte nějaké indicie a prostě se z toho musíte dostat, najít zámek, nějaký kód nebo klíč,“ vykládá.

Hra trvala necelou hodinu, její první část Karabcova družina ovládla. V další části už to bylo horší. Prý na to měl vliv i výkon tiskového mluvčího Martina Gregora, ale ten to rezolutně odmítl. Výsledek však nebyl nejpodstatnější.

„Byl to nejlepší teambuilding, který jsme absolvovali. Výhoda je, že se parta namíchá. Člověk není úplně s tou svoji partou, namíchají se sparťani i slávisti,“ oceňuje Karabec. „Člověk musí komunikovat,“ přihodí.

Sázky velké nebyly, vítěz bral zákusek. Úspěch proti Islandu je přece jen výš.