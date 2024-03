Žalobce chce sedm let pro Berbra, Rogozovi přidal: Ve fotbale byla mafie

Začal druhý týden procesu ohledně Romana Berbra a spol., někdejší místopředseda FAČR už usedl do jednací síně • Jonáš Bartoš

Verdikt soudu s Romanem Berbrem a dalšími lidmi obžalovanými za korupci ve fotbale by měl padnout v Plzni 18. června • Pavel Mazáč / Sport

Po roce dokazování u soudu státní zástupce svůj názor příliš nezměnil. Romanu Berbrovi navrhuje stejně jako tehdy sedm let nepodmíněně ve věznici s ostrahou, jen mu lehce snížil pokutu. Trvá na zločinecké organizaci. „Podobným skupinám se říká mafie. Mám za to, že taková mafie ve fotbale tehdy skutečně existovala,“ řekl Jan Scholle.

Mladý žalobce ve své závěrečné řeči dlouze vysvětloval, proč soudní řízení nic moc nezměnilo na jeho pohledu na dokazované skutky a na výši navržených trestů. Roman Berbr jeho slova poslouchal s nehybnou tváří, větší pohnutí jevil Roman Rogoz.

Tomu soudce navrhl zvýšit postih o půl roku, protože v jiném, nedávno uzavřeném procesu Rogoz dostal podmíněný trest. V takovém případě by pak došlo k jednomu souhrnnému verdiktu. Třetí a poslední nepodmíněný trest má být udělen Michalu Káníkovi, a sice 6 let a 8 měsíců.

Nejedná se pochopitelně o udělené tresty, pouze o jejich návrhy. O vině či nevině rozhodne až soud vedený Vladimírem Žákem, verdikt by měl padnout 19. června.

Žalobce nejprve odmítl námitky obhajoby, které v průběhu jednání soudu opakovaně zaznívaly. A sice o nelegálních odposleších a účelovosti těch v čele s Tomášem Grímmem, kteří přijali dohodu o vině a trestu.

Poté procházely body obžaloby jeden po druhém. Hned v tom prvním snad mohl dát Berbrovi naději, protože uznal, že se nepodařilo plně prokázat jeho nekalé zapojení do jednoho z ovlivněných zápasů. Proto také později navrhl snížit pokutu ze 6 000 000 na 5 550 000 korun.

Poté však už nikomu nic neslevil. Nepřijal jednotlivé verze obhajoby o tom, jak se jednotlivé skutky měly stát a že se neprotivily zákonu. Takové vidění označil za alternativní, ovšem nikoli důvěryhodné.

Platilo to pro Berbra i všechny ostatní ve věci ovlivněných utkání i zpronevěry na Plzeňském fotbalovém svazu. Odmítl také Berbrův pondělní příběh o vietnamském obchodníkovi a jeho nepřeloženém dopisu. „O historickém dopisu vietnamského obchodníka snad nemá smysl hovořit,“ podotkl žalobce.

Závěrem, což je pro Berbra, Rogoze a Káníka nejvíce nepříjemné, neubral ani ze svého pohledu na přítomnost organizované zločinecké skupiny. „Mám za to, že jsme prokázali, že se jednalo o organizovanou skupinu, přitom už její založení je trestné. Byla zcela jasně zaměřená, věděla, čeho je možné dosáhnout,“ vysvětloval Scholle.

„Myslím, že skupina měla nakonec více členů, než se podařilo prokázat. Postavení Romana Berbra v ní je zcela zřejmé,“ dodal. Pro připomenutí, obžaloba považuje Berbra za hlavu této skupiny.

U všech ostatních obžalovaných, tedy čtrnácti fyzických a jedné právnické osoby (Slavoj Vyšehrad) ponechal navržené podmíněné tresty. Čtyři další muži se už dříve dohodli na vině a trestu a jejich rozsudky jsou pravomocné.

Tento týden u soudu v Plzni probíhají ještě další závěrečné řeči obhájců, ovšem Berbrův advokát a posléze Berbr samotný přijdou na řadu až v dubnu.

A 19. června by měl přijít první, nepravomocný verdikt.

Roman Berbr - bývalý místopředseda FAČR

Za co: podplacení, pomoc k podplacení, zpronevěra, účast na organizované zločinecké skupině

Navržený trest: 7 let ve věznici s ostrahou

peněžitý trest: 5 550 000 korun

zákaz výkonu funkce statutárního orgánu obchodní korporace v trvání 5 let

Roman Rogoz - bývalý sportovní manažer Vyšehradu

Za co: podplacení, pomoc ke zpronevěře, účast na organizované zločinecké skupině

Navržený trest: 7,5 let ve věznici s ostrahou

peněžitý trest: 350 000 korun

Michal Káník - bývalý fotbalista a funkcionář

Za co: pomoc k podplacení, pomoc ke zpronevěře, účast na organizované zločinecké skupině

Navržený trest: 6 let a 8 měsíců ve věznici s ostrahou

peněžitý trest: 504 000 korun

Jan Cihlář - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku ve prospěch organizované zločinecké skupiny

Navržený trest: trest 2 roky a 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 3 let

peněžitý trest: 250 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4,5 let

Robert Hájek - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Jiří Houdek - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Jiří Kabyl - bývalý delegát

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Zdeněk Koval - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Jiří Kříž - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku ve prospěch organizované zločinecké skupiny a přijetí úplatku

Navržený trest: trest 2 let a 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 3 let

peněžitý trest: 250 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4,5 let

Jiří Musil - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 140 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Michal Myška - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Martin Pýcha - manažer

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

Martin Svoboda - zákulisní hráč

Za co: podplacení

Navržený trest: trest 5 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 170 000 korun

Jana Štychová - bývalá rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Martin Uvíra - bývalý hráč

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 250 000 korun

Miloš Vitner - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Pavel Vlasjuk - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 200 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

FC Slavoj Vyšehrad, a.s. - fotbalový klub

Za co: podplacení ve prospěch organizované zločinecké skupiny

Navržený trest

peněžitý trest: 900 000 korun

Dohody o vině a trestu

Tomáš Grímm - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku, pomoc ke zpronevěře, účast na organizované zločinecké skupině

Pravomocný trest: 6 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 14 měsíců

peněžitý trest: 198 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR na 5 let

Miroslav Skála - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku

Pravomocný trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 48 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let

Petr Tarkovský - prostředník

Za co: legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti

Navržený trest: trest 8 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 18 měsíců

peněžitý trest: 55 000 korun

Marek Janoch - bývalý rozhodčí

Za co: přijetí úplatku ve prospěch organizované zločinecké skupiny

Pravomocný trest: trest 18 měsíců podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 2 let

peněžitý trest: 350 000 korun

zákaz výkonu funkce rozhodčího, asistenta rozhodčího či delegáta v utkáních FAČR v trvání 4 let