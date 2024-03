Bývalý slovenský hokejista Pálffy: Promluvil o šikaně i sexu před zápasem!

Legendární hokejista Žigmund Pálffy (51) patří k nejúspěšnějším slovenským hokejistům a tučným písmem se zapsal také do historie NHL. Na začátku své kariéry to však neměl v zámoří jednoduché a na cestě za úspěchem mu stálo mnoho překážek. Promluvit o nich se nyní rozhodl v podcastu Borise Valábika (38) a Mariána Gáboríka (42).

Pálffyho kariéra v NHL započala v roce 1991, kdy ho ve druhém kole draftoval tým New York Islanders. „Měli jsme reprezentační soustředění v Itálii a najednou mi zavolal agent, že jsem byl draftován z 26. místa ve druhém kole. Ani jsem nevěděl, že jsem byl draftovaný, ale byl to neuvěřitelný pocit,“ prozradil mistr světa z roku 2002, který v pouhých dvaceti letech opustil Skalici a vydal se do velkého New Yorku.

„Přestup do Ameriky byl těžký. Dostal jsem pozvánku do New Yorku a letěl jsem sám. Čekali tam na mě, ale já koukal jen na věžáky. Ve Skalici máme pouze kostel,“ vtipkoval Pálffy. „Volal jsem Davidu Volkovi, který tam tehdy hrál, ale vykašlal se na mě. To mě asi překvapilo nejvíc. Že si hráči mezi sebou dřív nepomáhali,“ přiznal.

Brzy se však ukázal další problém, kterým si musí projít značná část hráčů z Evropy. „Neuměl jsem anglicky a musel jsem se to naučit. Děti dnes mají angličtinu ve škole, ale my jsme to tak neměli. Na farmě v Salt Lake City jsem měl slovenského faráře, který mě to nakonec naučil,“ zavzpomínal na krušné začátky čtyřnásobný účastník utkání NHL All-Stars a promluvil také o šikaně, kterou si na startu své kariéry v NHL prošel.

„Vzpomínám si z farmy na Chrise Simona. Byl to bitkař a nesnášel Evropany. Byl strašně sprostý a mladé hráče vždy šikanoval. Jednou mi ukradl klíče od pokoje a rozbil mi postel, jiným zase vyházel věci z okna,“ popsal Pálffy. „My jsme to jednou udělali Evanderovi Kaneovi, ale to byl zm*d,“ doplnil ho Valábik. Následně přišla řeč i na předzápasové rituály a sex.

„Sex? Ten jsem měl před zápasem jednou a nakonec jsem byl mínus tři,“ zasmál se Pálffy, který tím chtěl říct, že byl na ledě při třech inkasovaných brankách. „Já osobně jsem zavinil jeden gól a tehdy jsem si řekl, že sex před zápasem už nikdy. Slyšel jsem ale, že boxeři nesouloží klidně půl roku před zápasem,“ dodal.

Žigmund Pálffy nakonec v NHL odehrál 684 utkání, ve kterých nastřílel 329 gólů a připsal si 384 asistencí. Také se čtyřikrát umístil v první desítce kanadského bodování celé NHL. Své působení v nejlepší hokejové lize světa ukončil v roce 2006 v týmu Pittsburgh Penguins kvůli dlouhodobým problémům s operovaným ramenem.