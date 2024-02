Velká Cheliosova párty: příjezd v Cadillacu, máma jako u Jágra i hvězdy

Do NHL nastoupil Chris Chelios naposledy v 48 letech za Atlantu • NHLI via Getty Images

Nezdolný hokejista, ale i mistr flámování. Pokud už si někteří fanoušci moc či vůbec nepamatovali, jaký byl Chris Chelios během svého působení v NHL, nedělní sláva jim nabídla víc než dobrou připomínku. Rodák z Chicaga s řeckými kořeny si život užívá plnými doušky, což potvrzoval během profesionální kariéry i nyní během slavnostního vyřazení dresu.

Ceremoniál v Chicagu v mnoha ohledech vypadal spíš jako párty, kterým se Chelios rozhodně nevyhýbal. Vždy byl ale po proflámované noci připraven dřít a bojovat za svůj tým. Jako hráč Blackhawks rovnou dvakrát získal Norris Trophy (celkově třikrát) pro nejlepšího obránce sezony. Vděčil za to především náročnému tréninkovému drilu, do kterého spadala také jízda na rotopedu v sauně.

Zatímco na kostce v United Center se objevovaly fotky a záznamy největších momentů někdejšího zadáka, útrobami haly se nesla rocková hudba, například od Lennyho Kravitze či Pearl Jam. Hráčova milovaná hudební skupina dokonce u jednoho ze vstupů zahrála naživo. Stylový byl také Cheliosův nástup na hřiště, přijel totiž v černém Cadillacu společně s maminkou Susan. A už v kabrioletu s úsměvem mával fanouškům na všechny strany.

„Myslím, že jsem lepší plánovač párty než hokejista,“ řekl Chelios po svém příjezdu na hřiště Blackhawks, za které nastupoval v letech 1990-1999. A arénou se začalo mocně nést: „Cheli! Cheli!“ Uprostřed hřiště se shledal s manželkou a dalšími členy rodiny či bývalými parťáky, jako jsou například Gary Suter, Denis Savard, Ed Belfour či Jeremy Roenick. Přítomný byl také slovenský velikán Marián Hossa, který se stejné pocty dočkal před dvěma roky.

Suter se přiznal, že od Cheliose dostal tu nejlepší radu, jakou kdy mohl v kariéře dostat. „Když pijete v noci pivo, musíte to další den vypotit,“ smál se někdejší obránce Blackhawks. „Nikdo nepořádá párty jako Chris Chelios,“ přidal Roenick s úsměvem na adresu oslavence a s dalšími superlativy nešetřil. „Byl to ultimátní soupeř, lídr a přítel.“

Hvězdná jména ovšem v neděli nechyběla také na tribunách či ve sky boxech. Velký večer nyní dvaašedesátileté hokejové ikony si nenechal ujít někdejší hvězdný basketbalista Chicago Bulls a Cheliosův dlouholetý kamarád Dennis Rodman, modelka Cindy Crawfordová, bývalý tenista John McEnroe či frontman Pearl Jam Eddie Vedder. Vyvěšení dresu přihlíželi rovněž členové Hokejové Síně slávy Wayne Gretzky a Mark Messier, ke kterým se Chelios přidal v roce 2013.

Proslov před vystoupením svého č. 7 pod strop chicagské haly začal někdejší hokejový vytrvalec s 1651 starty v NHL skromně. „Nebudu říkat, že je to splněný sen, protože to nikdy nebyl sen. Víte, chtěl jsem se prostě dostat do NHL, jakmile jsem věděl, že mám šanci. Tohle je šílené,“ řekl Chelios. „Přitom jsem jako dítě vyrůstající v Chicagu neměl žádná očekávání, že se stanu profesionálním hokejistou. Hrál jsem to, protože jsem to miloval. To bylo celé.“

Ještě než Chelios s rodinou a zaplněnou halou sledoval, jak sedmička a jeho jméno stoupají pod strop vedle dalších osmi legend Blackhawks, stihl si rýpnout do Patricka Kanea. Americký snajpr se totiž do Chicaga vrátil poprvé jako hráč Detroitu.

„Kane, Patrick Kane, neskutečné… Ten dres na tobě vypadá pěkně divně! Ale zvykneš si,“ narážel legendární bek i na svoji minulost s Red Wings, ke kterým byl vyměněn v roce 1999. „A neboj, nakonec to i pro tebe dopadne dobře. Jednoho dne tady budeš stát ve stejné pozici, jako dnes stojím já. Jen mi prosím tě tu dnešní show neukradni nějakým super výkonem.“

Kaneovi, který Chicagu výrazně pomohl ke třem Stanley Cupům, se ve Windy City dostalo od fanoušků vřelého přivítání. Při Cheliosových slovech se usmíval, radost mu ale ve slavnostní večer příliš neudělal. Ve vyrovnané bitvě nejprve srovnával skóre na 2:2 v 56. minutě. V následném prodloužení už za necelé dvě minuty překonal českého brankáře Petra Mrázka a trefil Red Wings druhý bod.

Chris Chelios narozen: 25. ledna 1962 (62 let) v Chicagu

profese: bývalý hokejový obránce či asistent trenéra Detroitu či reprezentace USA

kariéra: Moose Jaw/SJHL (1979-81), Univ. Wisconsin/NCAA (1981-83), Montreal/NHL (1983-90), Chicago/NHL (1990-99), Biel-Bienne/Švýc. (1994), Detroit (1999-04, 2005-09), Motor City/UHL (2004-05), Grand Rapids (2008-09) Atlanta/ NHL (2009-10), Chicago Wolves/AHL (2009-10)

NHL: 1651 zápasů, 185 gólů, 763 asistencí

úspěchy: 3x vítěz Stanley Cupu (1986 s Montrealem, 2002 a 2008 s Detroitem), stříbro ze ZOH 2002, vítěz World Cupu 1996

osobní ocenění: člen Hokejové Síně slávy, člen Síně slávy IIHF, člen Hokejové Síně slávy USA, vítěz Bill Masterton Trophy za oddanost hokeji (2009), 3x vítěz Norris Trophy (1989, 1993, 1996)

