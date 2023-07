Obrovská novina mezi extenistkou Kurnikovovou a Iglesiasem? Bratr hvězdy měl propálit tajemství!

Spolu tvoří pár více než 20 let, ale o veselce nebylo zatím ani vidu ani slechu. A dost možná už ani nebude. Bývalá tenistka Anna Kurnikovová (42) a hvězdný zpěvák Enrique Iglesias (48) si totiž měli říct své utajené »ano«! Senzační zprávu naznačil zpěvákův starší bratr.

Dvě věty stačily k tomu, aby se kolem extenistky Anny Kurnikovové a jejího dlouholetého partnera Enriqua Iglesiase opět po letech rozvířily spekulace o jejich svatbě. Julio Iglesias Jr., starší sourozenec populárního zpěváka, si totiž v jednom ze španělských televizních pořadů pustil pusu na špacír.

Moderátorka Sonsoles Ónegaová se ho ve svém pořadu v reakci na víkendovou svatbu jeho nevlastní sestry zeptala, jestli Kurnikovová měla s Iglesiasem malou svatbu. Na to se Julio obratem pousmál, přičemž následně vyřkl ona zarážející slova. „To, co můj bratr neuskutečnil, je velká svatba. S Annou jsou spolu už léta a mají tři krásné děti,“ pronesl sourozenec hudební hvězdy a dodal. „Má matka Isabel viděla alespoň jednou u oltáře všechny své děti,“ šokoval.

Slavný pár přitom v minulosti několikrát uvedl, že do sňatku se nijak nehrne. „Nemyslím si, že by manželství mohlo na vztahu něco změnit. Možná je to tím, že moji rodiče se rozvedli, ale nezastávám názor, že někoho milujete víc jen kvůli cáru papíru,“ citoval Iglesiase britský deník Daily Mail jeho prohlášení z roku 2012. „V dnešní době není nic neobvyklého na tom, když má pár děti a nemají po svatbě. Jediné, na čem záleží, je fakt, jestli jste dobrým rodičem,“ doplnil.

Stejně to vidí i Kurnikovová. „Manželství pro mě není důležité. Jsem ve šťastném vztahu, to je vše, na čem záleží. Věřím v oddanost, otevřenost, důvěru a vzájemný respekt,“ řekla někdejší světová jednička před dvanácti lety. K aktuálnímu prohlášení zpěvákova bratra se ani jeden z nich nevyjádřil. Dohromady se dali v roce 2001. Momentálně žije Kurnikovová společně s Iglesiasem v Miami, kde vychovávají tři děti. Vychovávají je ale jako partneři nebo jako manželé?