Německý fotbalový svátek doprovázel strach: Hrozba teroristického útoku!

V sobotu večer se odehrálo prestižní utkání »Der Klassiker«, mezi Borussií Dortmund a Bayernem Mnichov. Do Allianz Areny nakonec zamířilo 75 tisíc diváků, kteří však museli projít mnohem důkladnější prohlídkou, než je obvykle běžné.

Policie před zápasem uvedla, že se rozhodla posílit bezpečnostní složky v okolí mnichovského stadionu poté, co obdržela upozornění kvůli potenciálnímu nebezpečí. Propagandistický kanál Sarh al-Khilafah, který je úzce spjatý s teroristickou organizací Islámský stát, totiž sdílel obrázek Allianz Areny, na kterém je červený terč mířící na fanoušky. Vedle něj je také vidět arabský nápis, který znamená »po hře«.

„Fakta jsou nám známa a intenzivně je zkoumáme. V současné době však nemáme žádné konkrétní důkazy o možném riziku. Situaci zvládneme se zvýšeným počtem policistů,“ uvedla na Twitteru mnichovská policie. Ta už tři hodiny před zápasem dělala namátkové kontroly na stanici metra Fröttmaning, která je asi deset minut chůze od stadionu. Fanoušci byli nuceni předložit svůj občanský průkaz a také otevřít své tašky a batohy.

Zvýšená bezpečností opatření se však nedotkla jen obyčejných fanoušků. Intenzivní kontrolou museli projít také lidé mířící do VIP zóny. Jediné privilegium měl šéf Borussie Hans-Joachim Watzke, který mohl volně projít.

Od teroristického útoku v Moskvě, při kterém zemřelo minimálně 143 lidí, zvýšilo úroveň pohotovosti už několik států. Navíc to není poprvé, co se Bayern dostal do centra pozornosti Islámského státu. V létě 2016 byl v Mnichově zatčen muž za údajné plánování útoku během úvodního utkání Bundesligy v Allianz Areně. Sobotní zápas se však naštěstí obešel bez jakéhokoliv dramatu.