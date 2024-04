Špotáková o Velikonocích: Koledníci se jí bojí!

Miluje jaro, ale Velikonocům zrovna neholduje. Oštěpařka Bára Špotáková (42) by koledníkům nejraději pomlázku zahodila co nejdál, když má dojít na vyšupání.

Vřelý vztah k Velikonocům Bára Špotáková nemá. „Moji kluci chodí koledovat, ale já radši jdu někam do přírody, protože mám ráda jaro,“ řekla maminka dvou synů Janka (10) a Darka (5). Ani koledníky doma často nevítá. „Chodí jich k nám minimum, protože už vědí, že v tuhle dobu bývám spíš někde na procházce nebo výletě.“

Když už ale koledníci přijdou a Báru zastihnou, mají z olympijské vítězky respekt. A jen tak někdo se neodváží ji vyšupat. „Přijde mi to jako zvláštní zvyk. Je mi u toho vždycky trapně,“ povzdechla si Špotáková, která by v tu chvíli pomlázku nejraději zahodila co nejdál. „Když by byla dobře upletená a pevná, tak bych jí hodila klidně třicet metrů daleko,“ smála se světová rekordmanka, jež dokázala hodit oštěp do vzdálenosti 72,28 metru.

Když si Špotáková odmyslí pomlázku, tak jí Velikonoce až tak nevadí. Ba naopak. „Ráda peču beránka. Koupila jsem si na něj i formu. Mazanec nepeču, ale chutná mi. Barvíme doma i vajíčka nebo na ně lepíme nálepky. Tohle se mi zase líbí.“

