Kolem Flander 2024: Favoritovi odpadla konkurence. Kde závod sledovat?

Kdy se jede Kolem Flander 2024

Zatímco obvykle se na Velikonoce jezdí Paříž-Roubaix, tentokrát se do tohoto termínu dostala klasika na belgických helingenech (velkých dlažebních kostkách, podobné jako kočičí hlavy). Startuje se v neděli 31. března po roční pauze opět z Antverp v 10 hodin. Předpokládaný dojezd do Oudenaarde je v 16.29.

Trasa Kolem Flander 2024

Chyběly vám tyto názvy? V neděli se zase dočkáte. Prudká stoupání s nepříjemnými kostkami jsou zase tady. Oude Kwaremont hned třikrát, dvakrát Paterberg, jednou Koppenberg a k tomu Kapelleberg, Wolvenberg, Molenberg a ještě spousta dalších bergů. To vše naskládané především do druhé polovinu 270,8 km dlouhého závodu.

Češi v akci na Kolem Flander 2024

Po konci kariéry Zdeňka Štybara v pelotonu takto zvučné české jméno momentálně chybí, ale jsou tu mladíci, kteří v budoucnu chtějí zaujmout jeho někdejší pozice. V neděli uvidíme na startu Pavla Bittnera z prvodivizní sestavy DSM-firmenich PostNL, který už si Kolem Flander objel v minulé sezoně a dokončil na 82. místě. Nováčkem, stejně jako jeho tým Tudor, bude Petr Kelemen, který se svou druhodivizní sestavou dostal na druhý monument sezony divokou kartu.

Které hvězdy „zbyly“

Už od začátku sezony je známo, že na Flandrech bude chybět jejich loňský vítěz. Tadej Pogačar letos poprvé poctí svou účastí Giro d´Italia, a tak výrazně omezil svůj letošní klasikářský program. Naopak v případě Mathieu van der Poela je prakticky nemyslitelné, aby tyto velké kostkové klasiky vynechal. Úřadující světový šampion letos ovládl E3 Saxo Classic, druhý byl na Gent- Wevelgem. Od středy je jasné, že pole jeho velkých soupeřů se o něco ztenčilo. Kvůli těžkému pádu v závodu Napříč Flandry jsou ze hry Wout van Aert a Jasper Stuyven kvůli zlomenině klíční kosti, v případě Van Aerta i řady dalších kostí. V těžkém pádu byl také Mads Pedersen. Ten sice startovat bude, v jaké bude kondici je ale otázkou. Tradičně nechybí opory týmu Soudal-Quick Step jako Kasper Asgreen, vítěz z roku 2021, Yves Lampaert či Julian Alaphilippe, jehož forma už ale není jako dřív. Z dalších jmen jsou tady třeba Alberto Bettiol (vyhrál 2019), Matej Mohorič, Biniam Girmay, Van Aerta by mohl zastoupit třeba Tiesj Benoot.

Kde sledovat Kolem Flander 2024 v TV?

Přímý přenos můžete sledovat jako obvykle na Eurosport 1 (od 9.45), ale také na ČT sport (stejný čas).

Legendy a vítězové Kolem Flander

Zeptat se v Belgii na závod Kolem Flander, neboli zde víc používané Ronde van Vlaanderen, asi jen těžko budete hledat někoho, kdo netuší, o co jde. V zemi, kde cyklistika je populární přibližně stejně jako fotbal, je to téměř modla, kterou chce každý belgický závodník alespoň jednou vyhrát. Nejslavnějšímu cyklistickému rodákovi Eddymu Merckxovi se to povedlo dvakrát. Rekordmanem ale není. To by musel přidat ještě jeden triumf, aby rozšířil řady momentálně šestice úspěšnějších. Mezi ty patří třeba i Johan Museeuw, místní legenda oblíbeného Ronde. Dostat se mezi rekordmany může letos také rodák ze sousední země, ale žijící v Belgii - Mathieu van der Poel.