Komentátorka Špotáková: Příjemná změna. Závodit? Trpěla bych jako pes

Barbora Špotáková zahlédla lotyšskou oštěpařku Linu Muzeovou-Sirmaovou, přispěchala k ní a nabídla ji objetí. Její nedávná soupeřka své naděje ve finále neprodala a neprolezla do užšího finále. „Přála jsem jí, ale říkala, že ji dostalo vedro,“ vysvětlila Špotáková.

Jak se vám líbila role komentátorky?

„Byla to příjemná změna… Mluvila jsem i k výšce a trojskoku. Nemyslím, že bych o tom říkala blbosti, ale nepřipadám si, že bych v tom byla ve své kůži…“

Nesvrběly vás ruce?

„Ne, vůbec… Atmosféra na mě krásně dýchla. Ale že bych měla být dole, tak na to bych si vůbec netroufla. Pořád mě něco bolí, jak něco dělám. Sice jsem v Ústí hodila šedesát metrů, ale pak jsem týden trpěla. Už to fakt nejde, i kdybych tisíckrát chtěla. Ale šedesát furt jde, to není špatný. Sice se hýbu, ale není to na mistrovství světa. A ještě je tvrdý povrch, jak tady říkají. To bych trpěla jak pes…“

Co vás lákalo na návštěvu šampionátu?

„Prostě jsem chtěla přijet do Budapešti, mám tady v Maďarsku osobní vazby, chtěla jsem vidět tenhle stadion, jaký asi v naší republice nikdy mít nebudeme… Prostě tady to jde… Krásný stadion, krásná atmosféra. Chtěla jsem, aby tu atmosféru zažil Janek a trochu mu ukázat Budapešť. To se povedlo, jsem tady na otočku.“

Co říkáte výkonům českých závodnic v kvalifikaci, kde všechny vypadly?

„No... To asi raději nebudu komentovat. Hrůza…“

Budete komentovat i v dalších dnech?

„Ne, v sobotu jedu do Sokolova na mistrovství republiky v požárním sportu. Večer už budu fandit. Je to vlastně atletika s takovou technickou dovedností. Lukáš (životní partner Novotný) je už trenér družstva výběru Středočeského kraje.“

Zkusíte si někdy roli expertky v televizním přenosu?

„To bych si vyseděla důlek. Nedovedu si představit, že bych dělala práci, kde se sedí. Zatím jsem s dětmi furt extrémně v pohybu. Sedění není úplně můj styl, leda tak možná jen tak nakouknout. Ani nejsem na statistiky. Někdo by o tom měl vědět víc než já.“

Uvidíte nedělní finále Jakuba Vadlejcha?

„To už bych měla být z požárního mistráku zpátky doma. Vlastně já bych tu ani nechtěla být, protože mám takovou pověru, že když se koukám na finále oštěpu chlapů, tak to nedopadlo dobře. Ale když ho sleduje někdo na mobilu po očku… Naposledy Tokio při Keltské noci v Harrachově dopadlo výborně. Nevím, jestli mám být do toho zainteresovaná. Ale asi to budu chtít vidět, těším se moc. Jestli to budu stíhat… Ale jak říkám, jsem pověrčivá, možná by bylo lepší, kdybych to nestíhala.“

Počítáte pořád s dalším závodem 3. září při finále extraligy v Hodoníně?

„Počítám, ale asi už to nebude těch šedesát….“