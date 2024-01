Japonská mistryně světa trénuje v Domažlicích: Blázinec! Přijely štáby

Začalo to už v kavárně na náměstí, kde Haruka Kitagučiová tradičně začíná své dny. Už tam svou atletickou šampionku pronásledovala dvacetičlenná skupina japonských žurnalistů. Do Domažlic kvůli ní dorazilo pět televizních štábů a zástupci sedmi magazínů. S Kitagučiovou strávili dva dny.

„Vyhrála jsem mistrovství světa, tak se zájem médií zvýšil. Když jsem přišla do tunelu, byla jsem překvapená,“ usmívala se Kitagučiová, která je po pěti letech spolupráce s trenérem Davidem Sekerákem schopná komunikovat v češtině. „Teď mě v Japonsku hodně lidí zná. Poznají mě v supermarketu, řeknou ahoj, chtějí podpis nebo fotku. Je to trochu blázinec…“

Se Sekerákem se poprvé potkali v roce 2018 na atletickém semináři v Kuortane, od následující sezony spolu trénují. A mají výsledky. Vloni byla Kitagučiová jasnou královnou světového oštěpu, což potvrdila i ziskem titulu na MS v Budapešti. A pro Japonsko je tak největší nadějí olympijského sportu číslo jedna pro OH v Paříži.

„Vloni na podzim měla po návratu do Japonska velkou tiskovku, kde ji přivítaly stovky lidí. Začalo tam klasické japonské šílenství. Až je to trošku otravné, ale momentálně to kočíruje docela dobře,“ vysvětluje Sekerák. „Teď je tady v Domažlicích a bude trošku klidu. My jsme otevřeli dvoudenní tréninkový cyklus pro média, abychom jim to umožnili a potom měli čas na trénování.“

Atletické mistryně světa si ale váží i Domažlice. V minulém týdnu ji starosta Stanislav Antoš pozval do obřadní síně radnice, kde jí udělil pamětní medaili města. Kitagučiová v posledních letech běžně začíná své sezony v české zimě, kde využívá podmínek domažlického atletického tunelu s posilovnou. Koncem minulého týdne médiím předvedla jednotku, při níž využívala vodních pytlů nebo sprinty se zátěží.

„Vodní pytel proslavil Honza Železný, já jsem to ve své kariéře taky používal. Je to dobré na stabilitu celého těla,“ vysvětluje Sekerák. „Když Haruka přijela, byla to pro ni novinka. Myslím, že to na ni funguje, core má velice dobrý.“

Za parťáky má Kitagučiová dva velmi nadějné české oštěpaře. Janu Výškovi je teprve devatenáct, ale vloni v létě už přehodil 74 metrů. Dvacetiletá Petra Sičaková pak už dokonce vyhrála mistrovství republiky, na němž porazila mimo jiné i Barboru Špotákovou. Oba se teď učí od úřadující mistryně světa.

„Haruka jim předává profesionalismus, vidí, kam se můžou posunout. Vidí, jak se o sebe stará, to je hodně nakopává dopředu. Zjišťují, čím se zlepšit,“ vysvětluje Sekerák.

„Něco to má do sebe. I když si dovedu představit, že pro Haruku to není nic moc. Co má v Japonsku, kde jí všichni poznávají… Klobouk dolů před ní, že tohle zvládá,“ říká Sičaková. „Je pro mě hodně velká motivace, že můžu trénovat s někým takovým. Přitom je to úplně normální holka. Je neskutečné, že ji to nezměnilo. Je vidět, že se u trenéra posouvá. Vidím u ní ten progres.“ Sekerák se svou skupinou začátkem února odlétá na měsíční kemp na Tenerife, začátkem jara ještě plánuje tři týdny soustředění ve Španělsku. Kitagučiová půjde z plného tréninku v dubnu závod na úvodní Diamantové lize v Číně, představí se i na mítinku v Tokiu a na květnové Zlaté tretře v Ostravě.

Tam se chce ukázat i Sičaková, která chce v sezoně bojovat o účast na obou vrcholných akcích. Olympiádu jí může přihrát postavení v kvalifikačním žebříčku. Na červnové mistrovství Evropy má splněný limit, výkonem je ale zatím čtvrtá Češka a místa jsou jenom tři. Jednou ze závodnic před ní je i Barbora Špotáková, která se s kariérou loučila už předloni, v minulé sezoně se ale nakonec na pár závodů vrátila. A kdo ví, co bude letos?

„Pokud se rozhodne jet na mistrovství Evropy, tak já nepojedu, pokud jí teda ještě na jaře nepřehodím. Beru to jako výzvu a budu ráda, když bude závodit. Nenechám se porazit,“ usmívá se Sičaková. „Pokud si budu moct s Bárou ještě párkrát zazávodit, budu moc ráda. Loni se mě podařilo ji porazit jednou na republice, ale třikrát mi to zase vrátila. Ráda bych jí to ještě oplatila, i když není v nejlepší formě.“