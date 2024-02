Pohřeb Zdeňka Pecky (†69). Synkovi pomohl s kariérou. Doktor: Byl to vzor

Veslař Zdeněk Pecka zemřel ve věku 69 let • Profimedia

Veslař Zdeněk Pecka ve věku 69 let podlehl nemoci • Sport/Jaroslav Legner

Veslař Zdeněk Pecka zemřel ve věku 69 let • Profimedia

Atmosféra byla skličující. Zdeněk Pecka byl výraznou osobností Litoměřic, místního rodáka zde znal prakticky každý. V letech 1974 až 1978 byl v československé reprezentaci členem párové čtyřky, která na mistrovství světa vybojovala dvě stříbra a bronz a třetí skončila i na OH 1976 v Montrealu.

Od roku 1979 jezdil na dvojskifu s Václavem Vochoskou, hned v první sezoně byli druzí na MS a po bronzu z OH 1980 v Moskvě obsadili třetí místo také na MS 1982.

Kariéru ukončil poté, co se československý olympijský výbor rozhodl neúčastnit Her v Los Angeles 1984. Později se stal trenérem věhlasného skifaře Václava Chalupy v pražské Dukle a v reprezentaci. Srdce mu rovněž bilo pro sportovní areál v Račicích, jehož byl ředitelem, a kde se před dvěma lety konalo mistrovství světa veslařů.

Smutná slova od Ondřeje Synka a Martina Doktora

Byl legendou. A mnohé inspiroval. Lze říci, že i díky němu se proslavil trojnásobný olympijský medailista Ondřej Synek. „Pamatuji si, že když jsem začínal jako junior, tak mě oslovil. Líbilo se mu, jak jsem závodil a trénoval. Viděl ve mně nástupce svého svěřence Václava Chalupy. Byli jsme přátelé, jezdil ke mně na chalupu do Krkonoš, kde jsme pili pivo. Znám i jeho manželku paní Květu Jeriovou. Byl inspirativním člověkem. Zasáhlo mě to, sledoval jsem jeho stav, protože byl dlouhodobě nemocný,“ svěřil se Synek v Litoměřicích pro iSport.cz.

Skon Zdeňka Pecky rozesmutnil také rychlostního kanoistu a dvojnásobného olympijského vítěze z Her v Atlantě 1996 Martina Doktora. „Potkávali jsme se v Račicích, kde jsem bydlel. Těch odchodů je v poslední době nějak moc,“ povzdechl si šéf české olympijské mise.

„Sportovní vzory fungují napříč všemi generacemi, i pro mě byl sportovním vzorem. Zažil jsem ho hlavně jako trenéra Vaška Chalupy a šéfa kanálu v Račicích. Byl člověkem, který uměl pomoct a v tamním sportcentru udělal hodně práce,“ pokračoval Doktor.

Šéf Národní sportovní agentury Ondřej Šebek Pecku také dobře znal. Vždyť od května 2021 do listopadu 2022 byl předsedou Českého veslařského svazu.

„Se Zdeňkem se znám z dob, kdy jsem dělal trenéra veslování a kdy jsme jezdili v Račicích, kde to hodně zvelebil. Byl skvělým člověkem, stejně tak úspěšným sportovcem, trenérem i funkcionářem. Férový chlap a úspěšný ve všem, do čeho se pustil. Je to velká ztráta,“ zadržoval Šebek slzy.