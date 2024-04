Další Preciadův úlet připomněl legendární blikance: Zničí Spartu jako Řepka?

Řepka z Ekvádoru... Angelo Preciado (26) dalším svým úletem oslabil Spartu a fanoušci rudých dostali strach. Bojí se, aby to nedopadlo jako za éry Tomáše Řepky (50)!

Holohlavý rabiát je totiž podepsaný pod nebývalým kolapsem Sparty ze sezony 2007/2008. Řepka tehdy nejprve šokoval národ, když po vyloučení v Teplicích zaútočil na kameramana ČT! »Majstrštyk« si pak připravil na konec ligy, kdy Slavia jako už tradičně klopýtala a Letenští mířili za titulem. Než zasáhl Řepka!

Pryč i s kasou

V duelu s Brnem hodil míč do obličeje útočníka Besty a už po dvou minutách musel do sprchy. Oslabená Sparta doma překvapivě prohrála 0:2, bez potrestaného kapitána selhala v dalším utkání na Letné proti Baníku a krizi stvrdila v posledním kole v Liberci. Mistrovský pohár tak slavili po dlouhých 12 letech už odepsaní slávisté.

To Řepka nakonec ze Sparty zmizel a s ním i 450 tisíc korun, které po jeho úřadování v roli pokladníka chyběly v týmové kase... Teď to vypadá, že se o něco podobného pokouší i Preciado. Pokladničku mu tedy spoluhráči ještě nesvěřili, Ekvádorec je ale okrádá na hřišti o body svými hloupostmi! Poté, co mu párkrát prošly »červené« zákroky, předvedl úlet v derby se Slavií, kdy se ohnal po Bořilovi.

Letenští po jeho vyloučení přišli o závěrečný tlak – tehdy přitom mohli zvýšit náskok v čele na propastných sedm bodů! Místo toho se nyní už koukají na sešívané z druhého fleku. A výraznou měrou se pod tím podepsal právě Preciado! Po vypršení třízápasového flastru tentokrát trefil loktem mladoboleslavského Sakalu a v početní nevýhodě přišla další sparťanská ztráta.

Záchodová aférka

A zatímco úlety drobného Jihoameričana na hřišti bolí »rudou rodinu«, dusno má Angelo i v té své opravdové. Internetem totiž už několik týdnů koluje video ze záchodů luxusní pražské diskotéky, kde vlasatý snědý chlápek – v totožném outfitu, kterým se Ekvádorec předváděl na svém Instagramu – obšťastňuje ženu, jež rozhodně nevypadá jako Preciadova láska Joselin, s níž má dvě děti!

Co Preciada s Řepkou spojuje