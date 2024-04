Sparta – Třinec 2:3. Šílený závěr! Domácí srovnali, ale gól nebyl uznán

Radost se valí do Třince, ruce si mnou i v Pardubicích. Dávno dopředu známý extraligový finalista se kochá, jak si Sparta dělá trable s už narýsovaným postupem do titulového boje. Šílený závěr pátého duelu překlápěl euforii z jednoho tábora do druhého, směs vzteku a zklamání nakonec zůstalo na straně Sparty. Oceláři urvali triumf 3:2 a ve čtvrtek se pokračuje ve Slezsku. Že by se jelo na sedm bitev?