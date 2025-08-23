Ponížená skokanka musela roztahovat nohy: Kontroly bez kalhotek!
Pamatujete, když se v březnu provalilo, že si norští skokani na lyžích během domácího MS potají upravovali kombinézy, aby vylepšili jejich letecké vlastnosti? Tehdy z toho byl skandál jako Brno! Teď má celý poprask nechutné pokračování!
Severští podvodníci přešili svoje přiléhavé mundúry pevnějším švem v rozkroku. Díky téhle drobnosti ve větru létali dál. Jenže všechno se provalilo a důsledky na sebe nenechaly čekat. O »zážitky« se teď podělila americká závodnice Paige Jonesová (22).
Mezinárodní lyžařská federace FIS totiž zpřísnila kontroly. Pečlivě hlídá, aby kombinézy na milimetr odpovídaly mírám sportovců. „Musely jsme se svléknout donaha před lékařem mužského pohlaví,“ spustila vyprávění rodačka z Utahu. „Sundaly jsme si kalhotky a postavily se s rozkročenýma nohama, zatímco si nás lékař tři až pět vteřin prohlížel. Až potom jsme mohly jít dál,“ šokovala ponížená Jonesová.
Šikaně prý mohla říct ne. Ze závodu by ji ale diskvalifikovali! Podle pravidel dámy mají aspoň možnost požádat, aby je »skenovala« žena, jenže ta prý nebyla k dispozici... „Respektujeme pocity sportovců a chápeme, že přítomnost pánského doktora může být pro sportovkyně neakceptovatelná,“ uznala FIS.