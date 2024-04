Ronaldova dvojčata (6) už cvičí v posilovně, ale… Doktorka varuje před rizikem!

Rostou jako z vody. Eva a Mateo (oba 6), dvojčata hrající legendy Cristiana Ronalda (39), si berou příklad ze svého slavného táty a už v útlém věku začala makat v posilovně. Na první pohled chválihodný krok. Vyhlášená doktorka ale nyní varuje, že by to také mohl být hazard se zdravím!

Jeho vůli a disciplínu by mu mohl leckdo závidět. Cristiano Ronaldo je svou vášní pro posilování dobře znám. Společně s ním už nějakou dobu posiluje například jeho syn Cristiano junior (13). Nyní se v těchto šlépějích rozhodla jít i jeho dvojčata Eva a Mateo, které Ronaldova přítelkyně Georgina (30) natočila, jak na sobě makají. „Maminčin oblíbený cvik,“ napsala kráska k videu. Konkrétně dělala dvojčata dřepy s lehkými činkami.

A tady přichází potenciální kámen úrazu, jak uvedla doktorka Ulrike Brennanová, provozní ředitelka dětského zdravotního centra ve Švýcarsku. „Posilování je v zásadě sportovní aktivita a pro děti je určitě užitečná,“ citoval Brennanovou rakouský web Heute. Zároveň ale upozorňuje před možným rizikem.

„Nemyslím si však, že by trénink s činkami v tak mladém věku měl velký smysl. Především by děti měly cvičit s váhou vlastního těla. Tělo se v tak mladém věku stále vyvíjí. Přílišná zátěž s činkami může způsobit nesprávné zatížení, což by mohlo být velmi nebezpečné,“ varuje doktorka. Z celkového hlediska si ale myslí, že je dobře, když Ronaldovy děti sportují.

V přístupu Georginy ohledně cvičení s dětmi je skeptický i Alex Utzinger, majitel a jednatel firmy Ultimate Personal Training. „V případě Georginy to vypadá jako honba za lajky. Nejsem si jistý, jestli má dostatečnou kvalifikaci na to, aby trénovala děti ve fitku,“ pochyboval Utzinger. Snad to tedy Georgina s dětmi nepřežene a bude s nimi cvičit v rozumné míře.