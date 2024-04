Jágrova příprava na baráž se Vsetínem: Dojal jako maskot

Herečka Mahulena Bočanová (57) brala do ruky kapesníky. Slzy zadržoval i mohutný judista Lukáš Krpálek (33). Hokejový bůh Jaromír Jágr (52) před baráží o extraligu Kladno – Vsetín rozdával radost v převleku za krále zvířat!

Šéfovi Rytířů narostla hříva kvůli sponzorské akci s mladými talenty na chomutovském ledě. „Jako lev jsem byl nejdřív takový nemotorný a nešlo mi to, aby překvapení bylo co nejlepší. Byl to zážitek pro děti, ale opravdu jsem si to užil i já,“ pravil »Džegr«, který by se po uzavření kariéry mohl živit jako maskot.

„Mně to rozesmívá i dojímá,“ ozvala se v komentářích herečka Eva Holubová. „Je to úžasné, když si »MISTR« udělá čas na »žáčky«, když to dělá formou, která je jim blízká, když to dělá s humorem,“ zatleskala virutálně Jágrovi a přidala srdíčko. Emotikonem srdce pak zareagoval také judista Lukáš Krpálek. „Mi to vehnalo slzy do očí,“ přiznala návrhářka Beata Rajská. „Bulím a jedu to potřetí,“ připsala herečka Mahulena Bočanová.

Jágr poslední dobou tráví mezi malými hokejisty spoustu času. Nedávno ho například kladenští mládežníci přišli podpořit, když vyrazil na led. A zatímco A tým středočeského klubu se letos se svými výsledky dopracoval do baráže, některé z mladších kategorií Rytířů dělají Jardovi radost a během letošní sezóny se držely na špici tabulky.

„To jsou naši nejtalentovanější hráči,“ představil malé hokejisty Jágr svým fanouškům na instagramu. „Žejo? Je to tak?“ ptal se mládeže, která přitakala. „Vyhráváte. Hodně. Že? To je snad jediné družstvo u nás,“ poznamenala trpce legenda, jejíž mužský tým se ve středu (17:00, ČT sport) utká s vítězem 1. ligy z Valašska.