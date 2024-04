Hertl v prodloužení rozhodl o výhře Vegas. Jeník získal první bod v NHL

Hertl naskočil v dresu Vegas do čtvrtého utkání a zaznamenal třetí bod. Proti Coloradu svou sezonní bilanci na 17 přesných zásahů rozšířil v prodloužení, ve kterém si našel ideální pozici na hranici brankoviště a protečoval za záda gólmana Alexandara Georgijeva střelu Jacka Eichela.

Hertl se v duelu s Coloradem prosadil již ve druhé třetině, jeho branku ale rozhodčí po trenérské výzvě lavičky Avalanche neuznali kvůli nedovolenému bránění gólmanovi. Pár minut odvolaném zásahu Colorado zvýšilo na 3:0, a zdálo se, že Golden Knights ztratí čtvrtý z posledních pěti zápasů.

Ve třetí třetině ale domácí hokejisté zamkli Colorado v obranném pásmu, přestříleli soupeře 11:2 a třemi zásahy srovnali na 3:3. V prodloužení pak zužitkovali početní výhodu, kterou jim 12 sekund před koncem základní hrací doby nabídl Josh Manson a díky výhře se udrželi v boji o lepší výchozí pozici do play off. Aktuálně v Pacifické divizi drží čtvrté místo, které by je v play off poslalo na Dallas, nejlepší celek Západní konference.

Arizona na ledě Calgary dvakrát vedla o dva góly, ani jednou ale svůj náskok neudržela a nakonec prohrála 5:6. Vedoucí branku na 4:3 připravil Jeník, jenž vydařenou křižnou nahrávkou přes celou šířku útočného pásma vyzval ke skórování Dylana Guenthera. Výhru Calgary třemi body řídil Nazem Kadri.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:18. Kapanen, 40:59. Kyrou, 56:37. B. Schenn, 59:01. N. Walker Hosté: 14:24. McCann Sestavy Domácí: Hofer (Binnington) – Parayko (A), Perunovich, Kessel, Leddy, Tucker, Scandella – B. Schenn (C), R. Thomas (A), Z. Bolduc – Kyrou, Bučněvič, Saad – Kapanen, Hayes, Toropčenko – Blais, Dean, N. Walker. Hosté: Daccord (Grubauer) – Larsson (A), R. Evans, Borgen, Oleksiak, Schultz, Dumoulin – Eberle (A), Beniers, Burakovsky – Bjorkstrand, McCann, Schwartz (A) – B. Tanev, Gourde, Tolvanen – Kartye, Yamamoto, Bellemare. Rozhodčí Sutherland, O'Rourke – Murray, Smith Stadion Enterprise Center, St. Louis

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 42:56. Barbašev, 46:35. W. Karlsson, 56:23. W. Karlsson, 61:23. Hertl Hosté: 07:26. Colton, 10:34. MacKinnon, 32:50. Rantanen Sestavy Domácí: Hill (L. Thompson) – Hanifin, Hague, McNabb, Theodore, B. Hutton, Whitecloud – Barbašev, Eichel, Marchessault – Stephenson, Hertl, Dorofejev – Howden, W. Karlsson, Mantha – Cotter, N. Roy, Kolesar. Hosté: Georgijev (Annunen) – Toews, Makar, C. Jones, Manson, J. Johnson, Se. Walker – Drouin, MacKinnon, Lehkonen – Ničuškin, Mittelstadt, Rantanen – Parise, Colton, Duhaime – Trenin, Cogliano, Wood. Rozhodčí Stadion T-Mobile Arena, Las Vegas

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:05. Nazar, 41:54. Athanasiou Hosté: 24:10. J. Staal, 46:24. Jarvis, 56:27. Jarvis, 57:54. S. Aho II Sestavy Domácí: Mrázek (Söderblom) – A. Vlasic, S. Jones (A), Tinordi, Korchinski, Del Mastro, Murphy (A) – N. Foligno (A), Bedard, Kurashev – Reichel, Athanasiou, Donato – Slaggert, T. Johnson, T. Raddysh – Dickinson, Joe. Anderson, Nazar. Hosté: Kočetkov (S. Martin) – Slavin (A), Burns, Orlov, Pesce, Chatfield, DeAngelo – Guentzel, S. Aho II, Jarvis – Kotkaniemi, Drury, Nečas – Martinook (A), J. Staal (C), Svečnikov – Noesen, Je. Kuzněcov, Fast. Rozhodčí L'Ecuyer, Dunning – Barton, Cormier Stadion United Center, Chicago Návštěva 18742 diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:22. Kuzmenko, 09:42. Coronato, 29:06. Zary, 36:50. Šarangovič, 41:13. Kadri, 45:42. Kadri Hosté: 02:36. Kerfoot, 03:55. Maccelli, 17:54. Guenther, 35:13. Guenther, 36:16. Doan Sestavy Domácí: Wolf (Markström) – Weegar, Miromanov, Kylington, R. Andersson (A), Ochoťuk, Pachal – Pospíšil, Kadri, Kuzmenko – Šarangovič, Backlund (C), Mangiapane – Huberdeau (A), Zary, Dr. Hunt – Coronato, Rooney, Duehr. Hosté: Ingram (58. Vejmelka) – Moser, Durzi, Välimäki, Kesselring, Koljačonok, J. Brown – Keller (A), Kerfoot, Schmaltz (A) – Crouse (A), L. Cooley, Guenther – Maccelli, McBain, Doan – O'Brien, Jeník, Carcone. Rozhodčí Nicholson, Sullivan – Mills, Toomey Stadion Scotiabank Saddledome, Calgary Návštěva 17 247 diváků