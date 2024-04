Krejčí zapsal pět doskoků a pět asistencí. Hawks v předkole vyzvou Chicago

Západní konferenci po dvanácti letech ovládla Oklahoma, která deklasovala Dallas 135:86. Díky lepší vzájemné bilanci skončila před obhájcem titulu Denverem, jemuž nestačila ani výhra 126:111 nad Memphisem. Nejvyrovnanější boj o první místo v historii naopak nezvládla Minnesota, která podlehla Phoenixu 106:125.

Poprvé v historii se stalo, že do posledního kola šly hned tři týmy se stejnou bilancí na prvním místě konference. Nejlepší výchozí pozici ale měla Oklahoma, která ovládla minitabulku s Denverem a Minnesotou. Stačilo ji tak porazit Dallas, který jí to navíc hodně usnadnil a nechal odpočívat opory.

Thunder tak od začátku dominovali a vedli už o 58 bodů a mohli pomýšlet na nejvyšší výhru v klubové historii, což je o 62 bodů, ale pak už šetřili opory a dovolili Dallasu ztrátu snížit, když si společně s fanoušky užívali první vítězství v konferenci po 12 letech.

„Jsem na tým opravdu pyšný. Vždyť jsme do sezony vstupovali jako třetí nejmladší tým. A vyhrát konferenci, to není vůbec snadné. Jsme nadšeni, ale musíme pokračovat v naší práci. Zítra začínáme od nuly. Play off je jiná soutěž,“ řekl trenér Mark Daigneault.

Atlanta zakončila základní část vysokou porážkou 115:157 v Indianě, která si vyrovnala klubový rekord v počtu nastřílených bodů a zajistila si šesté místo ve Východní konferenci a přímý postup do play off na úkor Philadelphie. Tu tak čeká předkolo play off s Miami, přičemž vítěz postoupí do play off a poražený se utká o další místo s vítězem duelu mezi Chicagem a Atlantou.

New York vybojoval výhru 120:119 po prodloužení nad Chicagem a zajistil si tak druhé místo ve Východní konferenci. Dosáhl tak na nejlepší umístění od roku 2013, kdy byl rovněž druhý. Pod výhru se 40 body podepsal Jalen Brunson, který hranici 40 bodů pokořil už pojedenácté v sezoně. V historii Knicks to víckrát v jednom ročníku dokázal jen Bernard King v roce 1985. Brunson zároveň zakončil sezonu jako čtvrtý nejlepší střelec v soutěži.

Los Angeles Lakers výhrou nad New Orleans 124:108 vybojovali osmou příčku a v předkole se utkají právě s New Orleans o postup do play off. Druhou dvojici v předkole tvoří Sacramento s Golden State. K výhře Lakers táhl LeBron James, který zaznamenal triple double za 28 bodů, 11 doskoků a 17 asistencí.

NBA:

Indiana - Atlanta 157:115 (za hosty Krejčí 5 doskoků, 5 asistencí), Boston - Washington 132:122, Cleveland - Charlotte 110:120, Golden State - Utah 123:116, LA Clippers - Houston 105:116, Memphis - Denver 111:126, Miami - Toronto 118:103, Minnesota - Phoenix 106:125, New Orleans - LA Lakers 108:124, New York - Chicago 120:119 po prodl., Oklahoma City - Dallas 135:86, Orlando - Milwaukee 113:88, Philadelphia - Brooklyn 107:86, Sacramento - Portland 121:82, San Antonio - Detroit 123:95.

Konečně tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. z-Boston 82 64 18 78,0 2. x-New York 82 50 32 61,0 3. Philadelphia 82 47 35 57,3 4. Brooklyn 82 32 50 39,0 5. Toronto 82 25 57 30,5

Centrální divize:

1. y-Milwaukee 82 49 33 59,8 2. x-Cleveland 82 48 34 58,5 3. x-Indiana 82 47 35 57,3 4. Chicago 82 39 43 47,6 5. Detroit 82 14 68 17,1

Jihovýchodní divize:

1. y-Orlando 82 47 35 57,3 2. Miami 82 46 36 56,1 3. Atlanta 82 36 46 43,9 4. Charlotte 82 21 61 25,6 5. Washington 82 15 67 18,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. y-Dallas 82 50 32 61,0 2. New Orleans 82 49 33 59,8 3. Houston 82 41 41 50,0 4. Memphis 82 27 55 32,9 5. San Antonio 82 22 60 26,8

Severozápadní divize:

1. z-Oklahoma City 82 57 25 69,5 2. x-Denver 82 57 25 69,5 3. x-Minnesota 82 56 26 68,3 4. Utah 82 31 51 37,8 5. Portland 82 21 61 25,6

Pacifická divize:

1. y-LA Clippers 82 51 31 62,2 2. x-Phoenix 82 49 33 59,8 3. LA Lakers 82 47 35 57,3 4. Sacramento 82 46 36 56,1 5. Golden State 82 46 36 56,1

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená jisté prvenství v divizi, "z" vítězství v konferenci.

Dvojice pro předkolo play off: Philadelphia - Miami, Chicago - Atlanta, New Orleans - LA Lakers, Sacramento - Golden State.