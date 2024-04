Kuriozní moment ve třetí španělské lize: Hráč Malagy si vzal od fanouška peníze za dres!

Z fotbalisty kšeftařem. Hráč Malagy Daniel Lorenzo (21) se po utkání ve třetí španělské lize rozhodl k nevídanému kroku. Při focení s fanoušky ho jeden z příznivců požádal o dres, za který mu nabídl finanční odměnu. K překvapení všech Španěl s výměnou souhlasil a na internetu se stal okamžitou hvězdou. Někteří však s jeho chováním příliš nesouhlasí.

V neděli se v rámci třetí španělské ligy střetlo béčko Atlética Madrid s týmem Malagy. Hosté si připsali důležité vítězství na cestě do vyšší soutěže a po zápase šlo několik hráčů pozdravit fanoušky, kteří vážili cestu do hlavního města, a poděkovat jim za podporu.

Jedním z nich byl také záložník Daniel Lorenzo, který do Malagy přestoupil v roce 2021. Ten se s úsměvem na tváři vydal k hostujícímu sektoru, aby se s příznivci vyfotil a prohodil s nimi pár slov. Jeden z fanoušků chtěl ale víc a fotbalistu poprosil o jeho zápasový dres.

Španěl si však okamžitě uvědomil klubovou politiku týkající se rozdávání dresů a diváka tak musel zklamat. Ten se s tím však nehodlal smířit a mladíčkovi nabídl finanční kompenzaci, kterou hráč nakonec přijal. To se však některým lidem nelíbí.

„Stalo se to tak rychle. Aby lidé pochopili, hraju v Primera RFEF, nejsem milionář, kéž bych byl. Dostali jsme omezený počet dresů, které můžeme rozdat, a já už jsem ten svůj rozdal. Poté nám klub účtuje další trička," vysvětloval následně Lorenzo.

„Řekl jsem to muži na tribuně a on mi nabídl 50 euro. Překvapilo mě to a instinktivně jsem zareagoval tak, že jsem to přijal a tričko vyměnil. Když se nad tím teď zamýšlím, byla to hloupost a peníze jsem si od něj brát neměl. Bylo to ale v nejlepší víře a doufám, že to lidé pochopí,“ dodal.

Někteří fanoušci se však rozhodli, že záložníka Malagy pořádně potrápí. Na jeho Instagramovém účtu se začali množit komentáře, ve kterých mu lidé ze srandy nabízejí různé částky za jeho dres a snaží se s ním smlouvat. Fotbalista však podobné vtípky zatím ignoruje.

Tuto událost však bude muset Lorenzo hodit co nejdříve za hlavu. Hlavním cílem jeho týmu je totiž návrat do druhé španělské ligy, ze které minulý rok sestoupili a podle aktuálního umístění v tabulce to budou mít ještě pořádně těžké.