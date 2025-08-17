ONLINE: Karviná - Bohemians 1:1. Júsuf nevyužil další velkou šanci „klokanů“
Nedělní program fotbalové Chance Ligy odstartuje souboj mezi Karvinou a Bohemians. Celé páté kolo pak uzavře večerní duel Liberce, který doma vyzve Spartu. Hned pět utkání se odehrálo už v sobotu. Solomon John z Mladé Boleslavi zazářil hattrickem proti Hradci Králové. Středočechům při výhře 3:2 rovněž pomohlo Uhrinčaťovo vyloučení za brutální faul. Teplice vedly na Slovácku zásluhou Daniela Trubače, po červené kartě pro Matěje Radostu však přišla otočka domácích. Nejprve šíleně chyboval brankář Matouš Trmal a v nastavení rozhodl Michael Krmenčík. Poprvé v sezoně prohrál Zlín, i ten v Olomouci dohrával v deseti. Dukla pak senzačně přehrála Plzeň. Sobotní program uzavřela remíza Jablonce se Slavií 1:1. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech utkání Chance Ligy sledujte na iSportu.
Solomon řídil výhru Středočechů
Mladá Boleslav porazila 3:2 Hradec Králové a připsala si první vítězství pod novým koučem Alešem Majerem. Domácí poslal do vedení Solomon John, v 18. minutě byl navíc vyloučen obránce hostů Jakub Uhrinčať. I v oslabení srovnal po půlhodině Vladimír Darida, vzápětí se ale znovu prosadil nigerijský křídelník John, jenž v 61. minutě završil hattrick. V závěru už jen snížil Adam Vlkanova.
Trmalova hrubka nastartovala Slovácko
Slovácko otočilo domácí zápas s Teplicemi a vyhrálo 2:1. Hosty poslal do vedení ve 21. minutě Daniel Trubač, o vyrovnání se postaral v 87. minutě Marko Kvasina. V páté minutě nastavení rozhodl o první výhře týmu z Uherského Hradiště v této ligové sezoně střídající Michael Krmenčík. V neúplné tabulce patří Slovácku deváté místo. Teplice, které dohrávaly duel od 79. minuty bez vyloučeného Matěje Radosty, prohrály druhé kolo po sobě a jsou dvanácté, mají však k dobru nedohrané utkání v Ostravě.
Zlín v deseti nestačil na Sigmu
Olomouc v dlouhé přesilovce udolala doma Zlín 1:0. Už v 19. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen Jakub Černín a v 83. minutě zužitkoval početní převahu střídající Daniel Vašulín. Zlínský nováček nejvyšší soutěže poprvé v sezoně prohrál. Hanáci potřetí v ročníku zvítězili a na čtvrtém místě neúplné tabulky se bodově dotáhli na „Ševce“. Olomouc bodovala pošesté z posledních sedmi vzájemných ligových duelů, Zlín venku po úvodních dvou výhrách poprvé v sezoně ztratil.
Dukla si vyšlápla na Plzeň
Plzeň potřetí za sebou v nejvyšší soutěži ztratila body a v neúplné tabulce má zatím jedinou výhru. V prvním poločase otevřel skóre Jan Peterka a druhý gól ještě do přestávky přidal Marcel Čermák z penalty. Dejvický celek se dočkal premiérového vítězství v ligovém ročníku, na kontě má stejně jako Viktoria pět bodů.
Douděra zachránil Slavii bod
Slavia jen remizovala v Jablonci 1:1. Obhájce titulu po úvodním nerozhodném výsledku s Hradcem Králové podruhé v sezoně nejvyšší soutěže ztratil body a v neděli může přijít o vedení v tabulce. Domácí poslal v 29. minutě do vedení lídr pořadí kanonýrů Jan Chramosta, přesně s vypršením základní doby srovnal David Douděra. Otočit stav však už favorit nedokázal a ve třetím venkovním utkání ligového ročníku poprvé ztratil body. Jablonec doma v nejvyšší soutěži neprohrál již podesáté za sebou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|3
Zlín
|5
|3
|1
|1
|8:5
|10
|4
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|5
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|5
|2
|3
|0
|6:3
|9
|7
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|8
Plzeň
|4
|1
|2
|1
|7:5
|5
|9
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|10
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|11
Ml. Boleslav
|4
|1
|1
|2
|10:11
|4
|12
Teplice
|4
|1
|0
|3
|5:8
|3
|13
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu