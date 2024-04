Tohle Beckhama nepotěší: Nová odhalení o jeho sexuální aféře!

Jejich dokumentární série způsobila (nejen) ve fotbalovém světě poprask. David (48) a Victoria (50) Beckhamovi se v něm rozpovídali o sexuální kauze, která pořádně zamávala s jejich manželstvím. Leckdo by si myslel, že od té doby už na tohle téma bude klid. Nyní ale uznávaný novinář přichází s pikantním zjištěním!

Na první pohled vypadají jako dokonalý pár. Legendární exfotbalista David Beckham a jeho půvabná manželka Victoria si na budování své pověsti dávají opravdu záležet. Přesto se v dokumentární sérii od Netflixu s názvem Beckham svěřili s detaily údajné sexuální aféry, kdy měl někdejší skvělý záložník svou polovičku podvádět s modelkou Rebeccou Loosovou.

Všechno, co zaznělo, ale bylo víceméně v jejich režii. Oni sami totiž rozhodovali, co se veřejnost dozví. Nyní ale přišel známý investigativní novinář Tom Bower (77) s velice zajímavou informací, ze které David ani jeho bývalá Spice Girl rozhodně radost nemají. „Myslíme si, že víme vše, ale ve skutečnosti je tu ohromné množství informací, které nevíme. A ty se veřejnost díky mé knize dozví,“ láká Bower na knihu s názvem The House of Beckham: Money, sex and power v rozhovoru pro britský list Daily Mirror.

Mimo jiné dodal, že novinky z knihy otřesou Beckhamovým světem. Konkrétně se zaměří na údajné aféry Davida. „Pokud se chcete dozvědět víc o Beckhamově sexuálním životě, nebudete zklamaní,“ slibuje Bower. Sehnat kontroverzní informace ale pro něj nebylo nic jednoduchého. Beckhamovi mu totiž značně znesnadnili práci.

„David s Victorií se postarali o to, aby se mnou spousta lidí z jejich okolí nemluvila. I tak jsem ale našel dost lidí, se kterými jsem o tomhle tématu mohl mluvit. Dozvěděl jsem se spousty velice zajímavých odhalení. Byly to informace, které mě osobně překvapili,“ zakončil Bower povídání o své připravované knize, která spatří světlo světa 20. června.