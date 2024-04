»Hezoun« v kleci: Dámy a pánové, pozor!

Ženská část publika by si asi přála, aby se stal instalatérem. A třeba, kdyby se ucpal odpad…

Zápasníkovi v MMA Jakubu Dohnalovi (32) se přezdívá Hezoun. Při galavečeru Oktagonu v Brně nastupoval do klece za zvuku skladby od skupiny Right Said Fred z roku 1991: „Jsem příliš sexy!“ Že se umí taky prát, chce ukázat proti Britovi Hendinovi. Takže pozor si na Dohnala musí dávat dámy i pánové!