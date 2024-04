Brankáři Chicago Blackhawks loni v červnu možná běhal »mrázek« po zádech. Svou vyvolenou Sáru Olivovou, bývalou plážovou volejbalistku, požádal o ruku: „Navždy spolu.“ Křehká blondýna se před dvěma měsíci rozloučila se svobodou spolu s partnerkami Petrových spoluhráčů, dokonce tančila u tyče. Než gólman řekne Sáře »ano«, měl by posílit národní mužstvo jako očekávaná jednička na šampionátu v Praze.

I kdyby hvězdný útočník Boston Bruins nedosáhl na vytoužený Stanley Cup a pak ani na zlato s českým mužstvem na domácím MS, bude důvod k oslavám! Dcerka Freya Ivy začátkem června bude už rok na světě a její rodiče budou mít svatbu. »Pasta« nasadil své milé Rebecce Rohlssonové prstýnek v tichosti. Slečna ze Švédska, než se z ní stane paní, uspořádala v zámoří bujarý večírek. Kde ale bude obřad? Co třeba v Davidově rodném Havířově?

Michal Kempný (33) a Nicola (33)

Obránce pražské Sparty vstřebává, že jeho tým proti Třinci dělily 0,2 sekundy od finále. Spravit chuť by si vítěz Stanley Cupu z roku 2018 měl při veselce s láskou Nicole Minárikovou, někdejší účastnicí soutěže krásy. Zasnoubili se předloni v září v Seattlu, když byly jejich synovi dva roky. „Bylo to trochu hektické, pluli jsme na lodi a museli jsme malého hlídat, aby nespadl do vody,“ popsal Kempný Blesku.