Oktagon bojuje o Evropu, tlačí na KSW: Kincl napoví, rozhodne útok na rekord

Fotbalové stadiony coby dějiště, prestižní turnajové pyramidy, špičková konkurence nebo rekordní finanční odměny. Tyto faktory zaručují MMA organizaci příslušnost v pomyslné Lize mistrů. Polská KSW pevně vládla kontinentální scéně bojových sportů takřka dvacet let, poté si však Oktagon upevnil pozici česko-slovenské jedničky a expandoval do Německa či Velké Británie. Nyní si mezi sebou rozdělují sféry vlivu i řady bojovníků ve snaze nabýt prestiže nejvyšší evropské soutěže.

Kdo hraje v Evropě prim? KSW se pyšní výše postavenými šampiony, zatímco Oktagon postupně dobývá sousední země. Obě značky se rády označují za jedničky kontinentu. Směrodatný může být krok jedné z největší českých hvězd Patrika Kincla, který se rozhoduje o budoucím angažmá. Prosadit se snaží i divize americké organizace PFL.

Těžší cesta v KSW

Bojovníků, kteří nastupovali v Oktagonu i KSW, je již celá řada. Michal Martínek, Viktor Pešta, Ivan Buchinger nebo Patrik Kincl – ti všichni na domácí půdě získali opasky šampionů. Když se však k titulu pokusili probojovat v polské organizaci, selhali.

Polská strana je nabitá elitou, což by zřejmě potvrdily potenciální střety šampionů obou organizací. „Více vítězů by vyvstalo na polské straně. Mají opravdu velká jména. Když navíc vzpomeneme na naše kluky, kteří se snažili dostat k titulu… Patrik (Kincl) padl se šampionem Soldičem, Leo Brichta v souboji o pás taky neuspěl. V těžké váze Češi také popadali,“ hodnotí David Dvořák, bojovník UFC. „Borci z Oktagonu by to tam měli velice těžké. Určitě to ale neplatí jednoznačně pro všechny.“