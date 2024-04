Tenistka Sestini Hlaváčková o rakovině manžela: Jak na tom je?

Jeden velký emotivní kolotoč. Zhruba tak by se dal popsat současný život někdejší skvělé tenistky Andrey Sestini Hlaváčkové (37). Na jednu stranu má radost z narození dcerky, na stranu druhou přiznala, že jejímu manželovi diagnostikovali rakovinu! Mimo jiné prozradila, jak na tom aktuálně Fabrizio je.

Ta slova musela vyrazit dech nejednomu Andreinu příznivci. „Fabrimu diagnostikovali rakovinu štítné žlázy," šokovala na instagramu.

Pod příspěvkem se téměř ihned po zveřejnění začala rojit slova plná podpory. „Ty jo, to jsou ale zprávy. Držím Fabrimu palce. Snad to je jen lokální a bude v pořádku. A tobě taky Andy, protože si dokážu představit, jaké to je pro toho druhého, ta obava o něj. Držte se, rodinko,“ napsal jeden z jejích sledujících.

Hlaváčková ho v odpovědi uklidnila, že Fabrizio je na nejlepší cestě k plnému uzdravení. „Moc děkujeme. Naštěstí prognózy jsou od začátku do konce jen dobré, takže kromě nějaké terapie už má snad hotovo,“ odvětila někdejší třetí nejlepší tenistka na světě.

Doufejme tedy, že brzy už bude italský fešák Hlaváčkové naprosto v pořádku.