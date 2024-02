Andrea Sestini Hlaváčková je dvojnásobnou maminkou: Roztomilé jméno pro miminko!

Dlouho si přála, aby měla její prvorozená dcera Bibi sourozence. Teď se bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (37) a její manžela Fabrizio Sestini (42) dočkali! Rodačka z Plzně se fanouškům pochlubila radostnou novinou. Jaké jméno miminku vybrali?

Tenisová šampionka se přírůstkem do rodiny podělila na sociálních sítích. „Je to tu, nová láska do rodiny. Kdo tipoval holku, tak se trefil! Růžová u nás doma pofrčí dál,“ napsala šťastná dvojnásobná maminka, která ihned začala sbírat gratulace. „Gratuluju, je krásná,“ napsala bývalá ruská tenistka Elena Vesninová. Slova při pohledu na fotku novorozené holčičky nejspíše ztratili Tomáš Plekanec a Barbora Strýcová, kteří oba zareagovali obrázkem srdíčka.

Andrea také prozradila jméno novorozeného miminka. Šťastní rodiče se rozhodli děťátko pojmenovat Bea.

Na holčičku už doma čeká starší dcerka Isabella, kterou porodila bývalá profesionální tenistka v srpnu 2019. „Na světě je pár dní, ale už nás oba zaměstnává víc, než cokoliv dříve,“ psala tehdy Andrea o svém uzlíčku štěstí.

Hlaváčková už v únoru 2022 přiznala, že by o rozšíření rodiny velmi stála, ale tehdy zmínila, že se potýkala s překážkou. „Chtěla bych, aby Bibi měla sourozence, jen to teď ze zdravotních důvodů nejde. Tak uvidíme v zimě, jestli se budeme moct začít snažit. Já to beru ale tak, že jedno štěstí už doma mám," pravila tehdy na sociálních sítích. Teď je její sen o dalším miminku konečně naplněn!

Oznámení těhotenství na StarDance

V říjnu 2023 pak příjemně šokovala tuzemské diváky i všechny přítomné na jubilejním 100. dílu oblíbené televizní soutěže StarDance… když hvězdy tančí, kde byla VIP hostem coby účastnice 11. řady. Zlatá róba Hlaváčkové poté kopírovala vyklenuté těhotenské bříško.

Na Instagramu je pak Hlaváčková s fanoušky v kontaktu skoro každý den, přesto si vše dlouho nechávala pro sebe, ale… „Setkávala jsem se s tím, že lidi měli ostych se zeptat. Myslím, že má volba šatů napovídá tomu, že jdu s pravdou ven,“ potvrdila tehdy někdejší deblová trojka Blesku radostnou novinu, přičemž simultánně odůvodnila i svůj slavnostní outfit.